Beköszöntött a rideg valóság: nem fogyasztanak eleget a magyarok, százmilliárd áfabevétel hiányzik

Az elmúlt két év sikere után lehet, hogy idén nem is teljesül az előirányzott áfabevétel, mert nem tudnak miből fogyasztani az emberek.

Folyamatosan csökkennek a költségvetés szempontjából kulcsfontosságú áfabevételek, ez pedig már a költségvetés számain is meglátszik - írja a 24.hu. Mint hozzáteszik, a magyarok már olyan keveset fogyasztanak, hogy a kormány várakozásaihoz képest százmilliárdos elmaradásban van ez a bevételi forrás.

2021-ben és 2022-ben egyaránt sikerült teljesíteni az előirányzott áfacélt. 2020-ban csak a koronavírus okozta mikroválság tartotta vissza ettől a bevételt, de a kormány most úgy számolt, hogy idén 8500 milliárdos áfabevételt könyvelhet el. Csakhogy az infláció és a megmugró energiaköltségek, valamint a hitelek drágulása is azt eredményezte, hogy a fogyasztás rég nem látott mélységben van - így pedig az áfa is elmarad a várt szinttől.