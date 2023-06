Üzent a nyugdíjasoknak Orbán Viktor: erre számíthatnak az idős magyarok

Péntek reggel ismét élő interjúban beszél majd Orbán Viktor a Kossuth Rádión, ezúttal Brüsszelből, hiszen kétnapos uniós csúcsot tartanak Brüsszelben, melyen a magyar miniszterelnök is részt vesz.

"A háborúra adott elhibázott válaszok megemelték az energiaárakat, mi ennek a nagy vesztesei vagyunk" - mondta a miniszterelnök, amikor a magyar gazdaság állapotáról kérdezték. Mint kifejtette, az energiaárak növekedése fellökte az árakat itthon, de a kormány az első pillanattól kezdve harcol ellene, méghozzá konkrét intézkedésekkel:

Az inflációt le kell törni, többek között a rezsicsökkentés is egy ilyen eszköz

- hangsúlyozta Orbán Viktor. A kormány nem adta fel, és továbbra is vállalja, hogy év végére egyszámjegyű lesz az áremelkedés mértéke, sőt mint elmondta, nagy esély van rá, hogy az év második felében a bérek növekedése gyorsabb lesz, mint az áremelkedés mértéke.

A most bevezetett kötelező akciózást pedig kénytelenek alkalmazni a kereskedők, és a korábbi árstoppos termékeket is be kell venniük

Ez újabb lökést ad az infláció elleni küzdelemben

- mondta el. A gazdaságvédelmi akcióterv részeként a legfontosabb megoldandó probléma a munkahelyek megvédése, hiszen Magyarországon munkaalapú társadalmat építettek fel. Ha az emberek dolgoznak, mindenre van megoldás.

De a nyugdíkjaknak az értékét is meg kell védeni - legalább annyival kell emelni, mint az infláció mértéke - fejtette ki a miniszterelnök.

A családtámogatásokkal kapcsolatban elmondta, hogy voltak változások, hiszen igazodniuk kellett az igényekhez.