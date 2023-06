Nagy bajban a magyar ipar: brutális számokat közölt a KSH

2023 áprilisában az ipari termelés volumene 8,3%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. Munkanaphatástól megtisztítva a termelés 5,8%-kal mérséklődött. A feldolgozóipari alágak döntő többségében csökkenést mértünk, ugyanakkor a legnagyobb súlyú járműgyártásban és a villamos berendezés gyártásában nőtt a termelés volumene. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás a 2023. márciusinál 2,5%-kal kisebb volt.

2023. áprilisban. Az ipari termelés volumene 8,3%-kal csökkent az előző év azonos időszakához mérten. (Az első becslésben közölt áprilisi adathoz viszonyítva a második becslés adata nem változott.)

Az ipari export volumene 2,5%-kal kisebb volt az egy évvel korábbinál. A feldolgozóipari exportértékesítés 32%-át képviselő járműgyártás kivitele 11,3, a 15%-os súlyú villamos berendezés gyártásáé 28%-kal bővült. Az ipar belföldi értékesítése 20, a feldolgozóiparé 15,8%-kal visszaesett az előző év azonos hónapjához képest. Az iparon belül döntő (95%-os) súlyt képviselő feldolgozóipar termelése 7,3, a csekély súlyú bányászaté 31, az energiaiparé (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 24%-kal csökkent.

A legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 25%-át képviselő járműgyártás 10,5%-kal bővült az előző év azonos hónapjához mérten. A közúti gépjármű gyártása 7,4, a közúti jármű alkatrészeinek gyártása 13,9%-kal nőtt.

A 12%-os feldolgozóipari súlyú villamos berendezés gyártása 17,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A két legjelentősebb súlyú alágazat közül az akkumulátor, szárazelem gyártása 39%-kal nagyobb, míg a villamos motor, áramfejlesztő, -elosztó, -szabályozó készüléké 0,8%-kal kisebb lett. A feldolgozóipari termelés 9%-át adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 12,5%-kal visszaesett az előző év azonos hónapjához képest. A két legnagyobb alágazat közül az elektronikus fogyasztási cikk gyártása 9,3, az elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása 5,0%-kal csökkent. A feldolgozóiparból 12%-kal részesülő élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 20%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, mind a hazai, mind a külpiaci eladások visszaesése miatt. Mindössze két alágazatban nőtt a kibocsátás: a dohánytermék gyártásában 3,5, a pékáru, tésztafélék gyártásában 0,7%-kal. A legnagyobb (22%-os) súlyt képviselő húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 19,7%-kal visszaesett az előző év azonos hónapjához mérten. A többi nyolc alágazatban 4,8 és 39% közötti mértékben csökkent a termelés, a legkevésbé az – édesség- és a készételgyártást is magában foglaló – egyéb élelmiszer gyártásában, a leginkább a malomipari termék, keményítő gyártásában.

A két közepes súlyú alág közül a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása – az alágak közül a legnagyobb mértékben – 24, a fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 17,4%-kal visszaesett az előző év azonos hónapjához viszonyítva. Utóbbin belül a kohászati ágazatban (fémalapanyag gyártása) még ennél is nagyobb mértékben csökkent a volumen. Folytatódott a csökkenés a vegyi anyag, termék gyártásában is, ahol áprilisban 17,4%-kal kisebb volt a termelés, mint egy évvel azelőtt, a szakágazatok döntő többségében jelentős visszaesést regisztráltunk. A kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás kibocsátása is nagymértékben, 23%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól, mindkét értékesítési irányban csökkentek az eladások.

Az ipari termelés csak Pest régióban nőtt (2,4%-kal). A többi régióban 5,2 és 13,3% közötti volumencsökkenést regisztráltunk, a legnagyobb mértékűt Észak-Alföldön. A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 9,8%-kal kisebb volt a 2022. áprilisinál. Az új belföldi rendelések 16,9, az új exportrendelések 8,5%-kal visszaestek. Az összes rendelésállomány április végén 6,2%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.

2023. január–áprilisban az előző év azonos időszakához képest, az ipari termelés 4,3%-kal csökkent. Az összes értékesítés 59%-át adó külpiaci eladások volumene 1,0, a 41%-ot képviselő hazai értékesítésé 16,3%-kal visszaesett. A feldolgozóipar 13 alága közül 9-ben csökkent a termelés, a legnagyobb mértékben, 30%-kal a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozásban. A többi négyben 4,2 és 28% közötti mértékben nőtt a volumen, leginkább a villamos berendezés gyártásában, a legnagyobb alág, a járműgyártás kibocsátása pedig 15,3%-kal bővült.