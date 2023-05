Példátlan fejlesztések zajlódnak a magyar haderőnél: a fegyveripar is újjéled

A hadipari ágazat mára Európában nem számít kifejezetten jelentősnek, azonban még így is közvetlenül 1,2 millió ember megélhetését biztosítja. Néhány tucat nagyobb hadipari vállalat mellett az európai szektor közel 1500 kisebb cégből áll. Az ágazat tevékenységének jelentős része a nyugat európai és skandináv országokban összpontosul. Magyarországon a Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési program és a fegyveripar újjáélesztésére tett kísérletek hozhatnak nagy változást.

A Krím 2014-es elcsatolása, majd a 2022-ben Ukrajna ellen induló orosz offenzíva új lendületet adott Európa fegyverkezésének – ami óriási üzletet is jelent. Az európai országok közül Franciaország a legnagyobb fegyverexportőr, a 2017-2021 közötti időszakban nemzetközi fegyverforgalom 10,7 százalékáért felelős. Franciaországot követi Németország 4,5 százalékkal, Olaszország 3,1 százalékkal és az Egyesült Királyság 2,9 százalékkal - írja átfogó elemzésében az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány.

A volt szocialista blokk államainak hadereje és hadipara jelentős mértékben eltér a nyugat-európai országokétól.A technológiaigényes és fejlett eljárásokat nyugat-európai országokban végeznek, míg a közép-kelet-európai régió hadipari fejlesztéseinek túlnyomó része alkatrészekre és kisebb eszközökre korlátozódott, melyeket azonban sikeresen exportálnak. A technológiaigényes termékek fejlesztését és a teljes fegyverrendszer-szintű gyártást Európa többi, nagy és fejlett gazdaságú országaiban végeznek.

A Zrínyi Honvédelmi és Haderőfejlesztési program (korábban Zrínyi 2026) az elmúlt harminc év legátfogóbb magyar katonai reformja. 2016-os bejelentését követően 2017 januárjában indult el. A program összköltségvetése eléri a 3 500 milliárd forintot. 25. A magyar honvédség eszközállományának modernizációja mellett a honvédek munkakörülményeit és igényeit kiszolgáló infrastruktúra is megújul, illetve korszerű egyéni felszerelésben is részesülnek.

A haderőfejlesztés mellett a 2010 előtt teljesen leépült fegyveripart is újraépítik Magyarországon, és ebben a német Rheinmetall vállalat lesz a legnagyobb partnerünk. Az újraépült iparág a belföldi kereslet kielégítése mellett jelentős exporttevékenységet is fog folytatni, a jövedelmezőség elérésének érdekében. A projekttel mérséklik a honvédség importfüggőségét, növelik az ellátásbiztonságot és fokozódik a nemzet ellenálló-képessége. A tervezett gyáregységek közül kettő már jelenleg is termel, négy pedig az építési szakaszban van.