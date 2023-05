Súlyos bejelentést tett a miniszterelnök: látható, hogy az élelmiszerárstop nem működik

Magyarország esetében látjuk, hogy az árstopok nem működnek az élelmiszerinfláció ellen - jelentette ki Ódor Lajos, Szlovákia új miniszterelnöke.

Keményen bírálta a magyar gazdasági intézkedéseket Szlovákia új miniszterelnöke, Ódor Lajos. A napunk.sk szerint a kormányfő egy rádióműsorban arról beszélt, az inflációt nézve a legrosszabb szakaszon már túl van Szlovákia, viszont az élelmiszerinfláció továbbra is gondot jelent.

Arra a kérdésre, hogy hogyan terveznek küzdeni az élelmiszerinfláció ellen, Ódor azt mondta,

Magyarország esetében látjuk, hogy az árstopok nem működnek.

És azt is megjegyezte, hogy a korábbi tapasztalatok alapján az áfacsökkentésnek sem lenne érdemi hatása. Az elszabadult költségvetési hiányról azt mondta, a politikusok döntése, hogy ki fogja kifizetni a számlát: a gyermekeink és a jövő generációja vagy mi. Ódor szerint mindenképp csökkenteni kell a hiányt, spórolásra szükség lesz, de ezt hosszú távon rendszerszintű reformokkal is el lehet érni, nem csak adóemeléssel vagy a kiadások csökkentésével. Ezzel kapcsolatban többféle javaslatot is összeállítanak majd.

