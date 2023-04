Már megint szégyenpadon Magyarország: hihetetlen, mennyi gyerek él szegénységben

Egy friss adatsor szerint a magyar gyerekek jelentős része szegénységben tengődik, a fejlődésükhöz szükséges dolgok nem mindig állnak rendelkezésre. Ezzel az eredménnyel harmadikok vagyunk az EU-s országok között, ami szégyenletesnek nyugodtan nevezhető teljesítmény.

Nagyon súlyos statisztikát közölt az Eurostat az európai országokban tapasztalható gyermekszegénységről. A statisztikai hivatal adatai alapján 2021-ben az alacsony iskolázottságú szülők által vezetett háztartásokban élő magyar gyerekek több mint háromnegyede, 78% élet szegénységben. Ennek mérésére egyébként számos indikátort használ a szociológia, de ez nem javít a szégyenletes eredményen: a 78 százalék csaknem a duplája az EU-átlagnak. Hogy jutottunk idáig?

Szégyenpadon az ország

Az unió statisztikai hivatala, az Eurostat adatai alapján két éve az olyan magyar gyerekeknek, ahol a szülők alacsonyabb végzettségűek, 78 százaléka élt szegénységben. Az EU-tag országok között ez a harmadik legrosszabb eredmény hazánké, csak Bulgária (83%) és Románia (85%) áll előttünk a rangsorban. A lista végén Észtországot, Németországot és Lengyelországot találjuk, az EU-átlag 39 százalék, vagyis ennek a magyar eredmény éppen kétszerese.

A szegénység mérésére különböző mutatókat használnak a szociológusok, egy jó hosszú listából kell megfelelni a követelményeknek. Ezek közé tartozik például, hogy a gyereknek legyen legalább két pár cipője, a háztartásban legyen tévé és internet. Emellett a szabadidős tevékenységre is figyel a mérés, közte van, hogy a gyerek tudjon menni osztálykirándulásokra, illetve a család eleve megengedhessen magának nyaralást, legalább néha. Ha a listából két elem nincs meg, a gyereket, ileltve családját szegénynek számolják. A magyarok mélyszegénységéről itt írtunk bővebben:

A gyerekek jobban érzik a nélkülözést

Az alacsonyabb jövedelműek fogyasztói kosarában olyan mértékben nőttek meg az élelmiszerekre fordított kiadások, hogy rengeteg dologról kellett lemondaniuk az elmúlt hónapokban. A rekordmagas infláció miatt a fizetések vásárlóereje olyan mértékben csökken, amire egy évtizede nem volt példa. Természetesen – ahogy mindig – most is másképp érintette az áremelkedés az alacsony és a magas jövedelműeket.

Borzalmas a helyzet, és minden egyre rosszabb lesz - ezt mondta lapunk kérdésére Takács Imre szociális szakember. Szerinte az olcsó élelmiszerek vásárlása egy dolog, de a gyerekek a drágulás miatt nem kapják meg azokat a tápanyagokat, melyek elengedhetetlenül szükségesek lennének.

Szerintem nehéz definiálni, hogy valóban válságban élünk-e jelenleg, hiszen mindenki maga érzi, hogy a saját helyzete válságos-e. Azt azonban nem vitatom, hogy a helyzet nagyon nehéz a magyar családoknak, és bajban vannak. A szegényebb családoknál a bevételek szinte kizárólag az élelmiszerre mennek el, azt a pénzt is a megdrágult élelmiszerekre költik, ami korábban másra is el tudott menni, mert belefért a költségvetésbe. A gyerekeknél ez viszont azt a sajnálatos helyzetet is magával hozta, hogy sokkal rosszabb minőségű élelmiszereket kapnak az asztalra, hiszen erre van pénz, valamint gyakori az is, hogy nem mindig jutnak hozzá a fejlődésükhöz fontos élelmiszerekhez – hús, tejtermékekre kell itt elsősorban gondolni. Ruházkodásra szinte semmi pénz nem megy, ebből nagyon lejjebb adtak a családok: sok a használt, sok esetben már elhasznált ruha is, hiszen ez is jóval olcsóbb, mint újonnan beszerezni

- mondta lapunknak a szakember.