Itt a módosítás: nemcsak községekben, már a városokban is jöhetnek a postabezárások

Nagy Márton április elején beszélt arról, hogy a Magyar Postát rendbe kell tenni, olcsóbbá kell tenni a működtetést, azt azonban nem árulta el, hogy miként gondolja ezt megvalósítani. Most viszont felkerült a kormányzati portálra a postatörvény módosításáról szóló javaslat, amelyből már körvonalazódik, hogy mi a szándék az ezer sebből vérző állami vállalattal - írja az mfor. Az apró módosításnak jelentős következményei lehetnek.

A jelenlegi törvény szerint a Postának 25 ezernél nagyobb népességszámú településeken 25 ezer lakosonként legalább egy postahelyet kell biztosítania. A Gazdaságfejlesztési Minisztérium úgy módosítaná a törvényt, hogy a Postának 30 ezernél nagyobb népességszámú településeken 30 ezer lakosonként legalább egy postahelyet kell biztosítania. Ez rengeteg posta bezárását teszi lehetővé.

A Magyar Posta elvileg dönthet úgy, hogy több hivatalt is működtet, viszont ez azt is jelenti, hogy Budapesten és a többi nagyvárosban is számos postát bezárhat az állami vállalat, az is törvényes lesz. Eddig Budapesten a jogszabályi kötelezettség alapján előírt 66 posta helyett mintegy 112 posta állt az ügyfelek rendelkezésére, de az új szabály alapján a fővárosban elvileg elég lenne a jövőben csak 55 postát üzemeltetni.

Tavaly október végén 364 posta működésének szüneteltetésére kényszerült a vállalat, ebből januárban 45 nyithatott ki újra önkormányzati segítséggel. Februárban bejelentették 1200 munkavállaló elbocsátását, a szakszervezeti bérmegállapodás értelmében pedig a Postánál maradt dolgozók mindössze átlagosan 10 százalékos emelést kaptak. Az utolsó hírek pedig a kistelepülés posták bezárásáról szóltak: