Nagy bajban van Budapest: ez már nem tartható fenn tovább

Egy nap alatt nyolcvanmilliárd forint bevétele lett Budapestnek, de három hónap alatt elfogy – írja a Világgazdaság.

A Fővárosi Önkormányzathoz 79,2 milliárd forint érkezett be iparűzésiadó- (ipa) előleg címén a március 15-i határidőre – erről Kiss Ambrus, Budapest általános főpolgármester-helyettese beszélt a lapnak. Jelezt azt is, ez a teljes ipaelőleg 54 százaléka, a fennmaradó 46 százalék a vonatkozó szabályozás értelmében a kerületeket illeti meg. Ezzel éves bázison nagyjából 30 százalékos növekedés állt be: 2022. március 15-én 61,5 milliárd forint folyt be ipaelőlegből.

„Budapest havi átlagos működési kiadása 25,7 milliárd forint. Csak a közösségi közlekedésre 12,7 milliárd megy el, kamatokra pedig 2,1 milliárd. Megjegyzem, a kamatok elszállása ahhoz vezetett, hogy két hónap alatt annyi a kamatkiadásunk, mint amennyit 2021 egészében erre fordítottunk. Szóval az ipaelőleg megérkezése nem okoz olyan dilemmát, hogy mire költsük a pénzt” – fogalmazott.

A főpolgármester-helyettes felhívta a figyelmet arra is, hogy „Budapest működése legfeljebb néhány hónapra tervezhető előre, a kifizetéseket pedig az aktuális likviditási helyzethez kell igazítani, egyértelműen nem tartható fenn.”