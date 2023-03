Komoly változás jön az adóbevallásnál: erre mindenkinek érdemes lesz figyelni

Idén ősszel várhatóan végre elindulhat az automatizált áfabevallás tesztelése, és 2024-re tervezik a rendszer élesítését. Az eÁFA szolgáltatás bevezetését 2021-re tervezték, de az utolsó pillanatban elhalasztották. A fejlesztés azonban az elmúlt időben is folytatódott az eredeti koncepció továbbgondolásával, a gép-gép kapcsolat megteremtésével.

A 2021-ben bevezetni tervezett eÁFA lényege, hogy az online számla- és pénztárgép, valamint vám adatok felhasználásával a NAV automatikusan elkészíti az áfabevallás tervezetét, amelyet egy webfelületen keresztül véglegesíthetnek az adózók. Ez a kis forgalmú, egyszerű tevékenységű, jellemzően kisebb méretű cégeknek segíthet az áfabevallást gyorsítani, a nagyvállalatok összetett ügyviteli folyamatait azonban nem képes egyszerűsíteni. Ezért az adótanácsadó és a számviteli szakma, valamint az érintett cégek a szolgáltatás bővítését javasolták a gép-gép kapcsolat megvalósításával.

Ezek az igények hívták életre az áfabevallás automatizálásának egy másik lehetséges koncepcióját: a gép-gép (machine to machine), vagy röviden M2M kapcsolaton keresztül történő áfabevallást. Ennek megvalósításához az úgynevezett SAF-T (’standard audit file for tax’) program előrehaladása is hozzájárul. A SAF-T lényege, hogy a vállalati és a könyvelési rendszerekből egységes és kötött szerkezetben – egy XML adatfile-ban – szolgáltatnak adatot az adóhatóság részére, vagyis az adózó teljes könyvelési anyaga átadhatóvá válik. A SAF-T teljes rendszerének fejlesztéséből az elmúlt időben kifejezetten az áfabevalláshoz kapcsolódó részfeladatokra koncentráltak, és 2022 szeptemberében nyilvánosságra is hozták a standard áfa kódokat, valamint az eÁFA és M2M tervezeteket, amelyek a további kommunikáció alapjai lesznek. 2023 elején pedig publikálták az interfészspecifikációt, folyamatleírásokat és az XSD-sémákat is, a könyvelőprogramok és az eÁFA-bevallás összekapcsolására.

Ezzel lehetővé válik a két irányú adatcsere az adózók és a NAV gépei között. Nemcsak a hatóság kapja meg a vállalkozások adatait, hanem vállalatok is importálhatják a NAV-nál lévő adatokat saját ügyviteli rendszerükbe; illetve külön szoftvereken keresztül lehetővé válik majd a NAV adattóban található adatok ügyfél felé történő visszaforgatására is. A szolgáltatás működéséhez és azon belül az áfa-analitika automatizálásához adat egységesítésre és standardizálásra volt szükség. Ezért kialakítottak egy általános, bővíthető és a változásokat követni tudó kódolási rendszert, a standard adókódokat. Ezek teszik egyértelművé, hogy egy a bizonylaton szereplő információt a jelenlegi áfabevallás melyik sorába kell írni, hogy milyen adókulcsot kell alkalmazni. A standard adókódhoz további információkat, jelzéseket lehet majd kapcsolni, amellyel a besorolás még tovább finomítható.

Ezután tehát nem lesz szükség az áfa-analitika manuális átforgatására a bevallás elkészítéséhez, és a belföldi beszerzések tételes adatait tartalmazó M-lapok kézi kitöltése is megszűnik. E mellett a számlaadat-szolgáltatás warning üzeneteit is el fogják küldeni a vevők részére, így a partnerek azonnal ki tudják majd javítani az esetlegesen elrontott számlákat. Az adatletöltés segítheti továbbá a könyvelés ellenőrzését, az adminisztrációs hibák gyorsabb feltárását. Az M2M rendszer elindulása után tehát háromféleképpen lehet majd elkészíteni az áfabevallást. Az M2M mellett használható lesz a 2021-ben bevezetni tervezett eÁFA és a hagyományos áfabevallási rendszer (ÁNYK) is. Az M2M, az eÁFA és az Online Számla rendszerei egymással összekapcsolódva fognak működni.

E rendszerek bevezetése még inkább megkönnyíti majd az adóellenőrzéseket, és növeli a hatékonyságukat is. A hatóság képes lesz távolról, az adózók tudta nélkül adóellenőrzéseket végrehajtani, akár a mesterséges intelligencia felhasználásával.

Ezért kell e lehetőségeket már most minél jobban megismerni, hogy képesek legyünk kihasználni az automatizálás előnyeit, és amennyire lehetséges magunknál tartsuk a kontrollt. Az automatizált rendszerek használata egyelőre nem lesz kötelező, de mindenkinek megéri legalább követni egyenlege alakulását. A saját számítás és a NAV tervezet közötti eltérésekre is érdemes ránézni, ugyanis ezek olyan hibákra mutathatnak rá, amelyek adóellenőrzésre való kiválasztást generálhatnak

– hangsúlyozza Jancsa-Pék Judit, a LeitnerLeitner vezető tanácsadója, partnere. Már most meg kell kezdeni üzleti folyamataink, korábbi és új partnereink, ügyleteink áfakezelésének, valamint a számlák formai és tartalmi követelményeinek átvilágítását. A felkészülés részeként olyan belső fejlesztéseket – legyenek akár informatikai vagy a feldolgozás gyakorlatára vonatkozóak – kell elvégezni, hogy minél könnyebben és simábban illeszkedhessen vállalkozásunk ügyvitele a hamarosan induló automatizált áfabevallásokhoz.