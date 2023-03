Tényleg küszöbön az újabb forintösszeomlás? Ez áll most a brutális gyengülés mögött

A forint elleni tömeges fogadások, illetve a nemzetközi bankpánik miatt kitört részvényeladások rángatták meg a múlt hét elején a magyar fizetőeszközt, ami egyelőre nem is talált vissza az idei évben megszokott szintre. A Pénzcentrum által megkérdezett szakértő szerint magára találhat a forint, de kell neki egy kis idő.

Bizonyára lassan emlegetni se kell a devizapiacot figyelőknek, hogy a tavalyi ősz milyen megpróbáltatásokat rótt a magyar forintra. Októberrel kezdődően egy erőteljes zuhanásban volt a forint, majd az idei év elején nemhogy magára talált, hanem még erősödni is tudott - ami persze rossz hír volt az ellene fogadóknak. Most viszont megint egy komoly lejtmenetet láthatunk: a múlt hét elején megint akkora mértékű zuhanást szenvedett el, amit arányaiban számolva két évtizede nem történt. Szakértők véleményét gyűjtöttük össze, vajon érdemes lehet-e most váltani azoknak, akik nyaralni készülnek, illetve visszaerősödhet-e a magyar fizetőeszköz?

Így éreztük meg a bankpánikot

Weinhardt Attila, a Portfolio makroelemzője a Portfolio Checklist című podcastjében nemrég úgy fogalmazott: rég nem látott mértékű zuhanást szenvedett el a múlt hét elején a forint: grafikonunkon is látszik, hogy 13-án, hétfőn az előző hétvégi hírek hatására durva esésbe kezdett a forint, ami kedden is kitartott.

Nagyon durva volt a zuhanás, két évtizedet kellett visszamennem, hogy ekkora gyorsaságú esést találjak a forint árfolyamában. Hétfő reggel a kezdeti piaci lelkesedés mellett erősödni tudott a forint, de ez a hangulat gyorsan átfordult, és hétfőn 10 órától a forint szakadni kezdett, kora délutánra 381-ről 393-ra esett a forint az euróval szemben

- mondta a podcastban Weinhardt Attila. Hozzáfűzte azt is: a forint bezuhanásának fő oka a hétvégi bankpánik volt, és nem tett jót az sem, hogy a hírekre jelentős részvényeladási hullám is beindult.

Nyilván a bankpánik volt a hétfői, de még a keddi nap vezető híre is, és mindez komoly hatással volt a forintra is. Érdemes megemlíteni, hogy a piacokon a részvényeket is szinte pánikszerűen adták el, ami szintén nem tett jót, ez az „eladni mindenáron” magatartás komoly súllyal esett latba a devizaárfolyamokban is. A régiós devizákhoz képest kiugró volt a forint esésének mértéke, de fontos kihangsúlyozni, hogy a forint nagy menetelést produkált az elmúlt hónapokban-hetekben, még 373-ig is vissza tudott erősödni a magyar fizetőeszköz.

Van még visszaút?

Hasonló okokat említett a Pénzcentrumnak Virovácz Péter, az ING vezető elemzője is. A bankpánik mellett megemlített egy másik okot is, mégpedig a befektetők erőteljes mozgolódását.

A forint ismételt gyengélkedése valamivel hamarabb kezdődött, mint a bankpánik. A március elsején elért 375 alatti szint után jó néhány befektető zárta a pozícióit, ezzel realizálva az addig megszerzett tetemes profitot. Ez visszalökte a forintot a 375-380-as sávba, ám sok új pénz és forint mellett pozíció ekkor már nem érkezett a piacra. Ennek egyik oka, hogy a befektetők elkezdtek türelmetlenek lenni az uniós források kapcsán, egyre többen kezdtek úgy vélekedni, hogy a megállapodás hiánya és a kevés hír inkább rossz ómen. Ebbe a bizonytalan hangulatba csapott bele villámként a bankpánik. A forint pedig klasszikus feltörekvő piaci devizaként viselkedett: a sok sérülékenység miatt a befektetők egyből elkezdtek a forint ellen fogadni.

Az elemző arra is kitért, hogy azért van remény a forint visszaerősödésére is, de ehhez sok mindennek kell történnie.

A következő napok komoly hullámzást hozhatnak a forint árfolyamában is. Egyrészt kétséges, hogy miként fogadja majd a Fed márciusi ülésén megszületett döntést. Könnyen lehet, hogy ismételten elindul egy eladói hullám a feltörekvő piacokon és a forint ismét célkeresztben lesz. Ez utóbbi esetben vélhetően ismét gyengülésnek indulna a forint, hiszen beindulnának a piacon a kamatvágásra vonatkozó várakozások. Mindazonáltal nem gondolom, hogy érdemi változást várhatunk a márciusi kamatdöntő ülés során. Mindez megállíthatja a forint esetleges gyengélkedését

- mondta Virovácz Péter.