Kiszivárgott Brüsszel rezsiterve: ez tényleg látszani fog a magyarok számláin

Az Európai Bizottság kedden mutatta be az árampiaci intézkedéscsomagját, amivel többek között azt szeretnék elérni, hogy a hullámzó gázárak minél kevésbé rángassák az áramárakat, amivel kiszámíthatóbb, alacsonyabb áramszámlákat kapnának a fogyasztók. Ennek az egyik módszere a Portfolio szerint az áramvásárlási szerződések.

Tavaly augusztusban rekordmértékben emelkedtek meg a gázárak Európa szerte, ami hatással volt az áramárakra is. Később a gázárak csökkenésével az áram ára is egyre csökkent, így az EB most végül az áramár képzési modellre is javaslatot tett.

Az energiaköltségek kiszámíthatóságának és stabilitásának javaslatát célzó intézkedések: