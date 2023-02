Durván kilőhet ennek a gyümölcsnek az ára 2023-ban: itt nem lesz olcsó ukrán import

Gyengébb termést takaríthattak be az elmúlt évben a hazai almaültetvények tulajdonosai. A Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet, a FruitVeb nyár végén 300–350 ezer tonnás almatermést jósolt a 2022-es évben, a tényleges mennyiség viszont 280 ezer tonna lett, melyből 200 ezer tonna volt ipari minőség és csak 80 ezer tonna kerülhetett étkezési célra - írja a Magyar Nemzet. Az időjárási tényezők miatt a vártnál is kevesebb magyar alma került a piacra.

A gyenge termés hátterében az időjárási ­anomáliák állnak - mondta el Apáti Ferenc a Fruit­Veb elnöke a lapnak. Már a virágzás időszakában látni lehetett, hogy a korszerűtlenebb, öntözetlen ültetvényeken gyenge a virágzás, míg az intenzív, öntözött ültetvényekben fajtától függően közepes-jó volt a virágzás mértéke. Bár eleinte úgy tűnt, hogy a fagykárok elkerülik az ültetvényeket, a húsvétot követő éjszakai fagyok látens módon rontották a terméskötődést, és nagyon jelentős júniusi hullást eredményeztek. Ráadásul 2022 áprilisától augusztus végéig alig hullott eső, mely nyáron extrém magas hőmérsékletekkel párosult. A szakember szerint a gyenge terméseredmények ellenére az ipari alma mennyisége nagyjából megfelelt a várakozásoknak, az étkezési almából viszont jóval kevesebb termett.

A hazai piacon évente nagyjából 110-120 ezer tonna étkezési alma fogy el, ami egy főre vetítve 11-12 kilogrammos fogyasztásnak felel meg. Bár az elmúlt években a hazai igények mellett a külpiacokra is jutott almából, az idén sajnos a belföldi fogyasztást sem tudja fedezni a termés

- mondta el Apáti Ferenc, hozzátéve: a kínálatot tovább szűkíti, hogy az elmúlt évben az aszály mellett az energiapiaci árrobbanással is meg kellett küzdeniük a gazdáknak, emiatt sokan úgy döntöttek, hogy nem költenek a tárolásra. Holott az itthon megtermelt alma – megfelelő körülmények között – akár nyárig is frissen tartható. Hiány ugyanakkor egyelőre nincs a boltokban, a magyar alma mellett azonban megtalálható a lengyel gyümölcs is a polcokon. A FruitVeb elnöke szerint egyelőre az olcsó ukrán alma sem veszélyezteti a hazai termény pozícióját.