Továbbra sem lélegezhetünk föl: egyre csökken az állampapírok hozama

Jelentős emelkedéssel nyitottak ma reggel a tőzsdék, azonban kissé gyengült a dollár az euróval szemben, azonban aggodalomra nincs ok.

Vegyesen mozogtak a távol-keleti tőzsdék a reggeli órákban, a kamatokkal kapcsolatos aggodalmakat ellensúlyozta, hogy Joe Biden amerikai elnök az éves értékelőjében azt mondta, hogy a lelőtt kínai légballon ügye nem rontja a kapcsolatokat. A japán indexek vegyesen mozogtak, a Hong Kong-i tőzsde 1,3%-kal, a kínai tőzsdék pedig 1,2-1,3%-kal emelkedtek, a dél-koreai tőzsde azonban 0,1%-kal került lejjebb.

Jelentős, 0,5-0,6%-os emelkedéssel nyithatnak a meghatározó európai tőzsdék a reggeli határidős részvényindexek alapján. A hangulatot javíthatja a vártnál kissé alacsonyabb német infláció, míg az amerikai adatok szintén befolyásolhatják a hangulatot.

Kissé gyengül a dollár az euróval és a főbb devizákkal szemben. A devizapiacokat a Fed kamatemeléseivel kapcsolatos várakozások mozgatják, azonban az elmúlt napokban már átárazták a Fed kamatpályájának várható alakulását, így további adatokra lesz szükség. Stablizálódni látszik a forint az előző napi szárnyalást követően, a befektetők kivárhatnak a pénteken megjelenő inflációs adatig. Minimálisan. ellentétesen mozognak a régiós devizák is.

Piaci összefoglaló

A vártnál jobb eredmények és Jerome Powell beszédének hatására többnyire emelkedtek az európai tőzsdék, bár lefordultak napközbeni csúcsaikról több Fed és EKB döntéshozó szigorúbb megnyilvánulásai után. Az energiaszektort a finn Neste és a norvég Equinor, a vegyipari részvényeket, a holland Akzo Nobel, a norvég Yara és a német Linde vártnál jobb eredményei húzták fel. Az amerikai tőzsdék azonban lefordultak az előző napi felpattanás után. A befektetők a Fed döntéshozóinak üzeneteit emésztették, miközben a vállalati eredmények is meglehetősen vegyesek a tengerentúlon. Alacsony, 6,3 milliárd forintos forgalom mellett 1,47%-kal emelkedett a BUX. Az emelkedést az OTP vezette 2,01%-kal, részben a sikeres dollárkötvény kibocsátásának hatására, azonban a forint meredek erősödésével érezhetően javult a hazai gazdaság megítélése is, ami szintén támogathatta az OTP-t. A többi vezető részvény 0,95-1,49%-kal került feljebb.

Kis mozgások jellemezték a devizapiacokat a Fed ellentmondásos üzeneti miatt. Noha Jerome Powell és a többi Fed vezető is további kamatemelésekre utalt, Jerome Powell mégis kiemelte a dezinflációs folyamatokat, egy másik döntéshozó pedig a bérek lassulását, ugyanakkor egyesek még további szigorításról beszéltek, mivel a munkapiac még nem hűlt le eléggé. A dollár összességében enyhén erősödött az euróval és a főbb devizákkal szemben. Kiugró mértékben erősödött a forint a vártnál lényegesen kedvezőbb, a korábbi hónapok töredékére csökkenő külkereskedelmi deficit hatására. Az egyenleg javulásához részben a visszaeső hazai fogyasztás, részben a javuló cserearányok vezethettek.

Ez támaszt adhat a forintnak, miközben az energiaárak továbbra is mérséklődnek, ami a cserearányok érdemi javulásához vezethet. A meredeken javuló külső egyensúly gyökeres fordulatot hozhat a forint megítélésében is. A forintra a pénteken megjelenő infláció is hatással lehet, egyre több jel utal az inflációs fordulatra, az üzemanyagárak folyamatosan csökkennek, egyes élelmiszerek esetében pedig árcsökkentést jelentettek be, Mindez az energiaárak csökkenésével együtt az infláció eddigi várakozásoknál is jóval gyorsabb mérséklődéséhez vezethet, ami szintén javíthatja a forint megítélését. A régiós devizák enyhén erősödtek.



A magyar állampapírpiac rövid oldalán 0-2bp-tal, a hosszú oldalon pedig szintén 0-2bp-tal csökkentek a hozamok. A 10 éves magyar referenciahozam 7,98%-ra mérséklődött, ezzel +560bp volt a felára a német és +428bp az amerikai azonos futamidejű kötvényhez viszonyítva. 30,1 milliárd forintnyi ajánlat érkezett a 6-hónapos dkj aukcióra, amiből az ÁKK 18 milliárd forintot fogadott el, az átlaghozam 14,59% lett. 3, 5 és 10-éves állampapír aukciót tart az ÁKK 25-20-15 milliárd forint tervezett értékben. Emelkedtek a német, azonban csökkentek az amerikai hozamok, így szűkültek a transzatlanti szpredek.