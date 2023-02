Rendkívüli bejelentést tett Gulyás Gergely: drasztikus rezsiprogram indul Magyarországon ×

Egy hosszú, 3 napos kormányülés keretében vette sorra a kormány a legfontosabb eseményeket. Többek között elhangzott, hogy elkezdődött a 13. havi nyugdíj folyósítása, illetve azt is ismertette Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a 2023. február 9-én tartott Kormányinfón, hogy a kormány egy nagyobb lélegzetvételű energetikai felújítást tervez, aminek keretei között a háózatfelújítás is szerepel. Ezzel pedig nemcsak az elektromos hálózatok, de a földgázvezetékek is meg fognak újulni.

A csütörtök reggeli kormányinfón Gulyás Gergely elmondta, hogy a háromnapos kormányülésen a kormány az előre tervezett napirendek keretében a gazdasági helyzetet is megvitatta. Ezek közül Gulyás Gergely kiemelte a nyugdíjasoknak és a munkavállalóknak tett ígéretét, illetve azt, hogy az átlagbér szerinte meghaladta az infláció mértékét.

A kormány elkezdte folyósítani az inflációval korrigált 13. havi nyugdíjat, és abban bíznak, hogy a 15 százalékkal megemelt nyugdíj idén még infláció felett lehet. Mindezek mellett utalt arra is, hogy a kormány mindent megtesz azért, hogy az infláció az év végére egyszámjegyűre csökkenjen. Elmondása szerint 2022-ben 4,7 százalék volt a GDP-növekedés, és Gulyás Gergely elmondása szerint idén sem irreális elvárás a 1,5 százalékos növekedés.

Elkezdődnek a hálózatfejlesztések

Az elmúlt három napban a kormány egy kihelyezett kormányülés keretében többek között az ország energiastratégiájáról is tárgyalt, amelyben komoly szerepet játszik az atomenergia és a megújuló energiaforrások is. Ehhez azonban Gulyás Gergely miniszterelnök szerint hálózatfejlesztésre van szükség, ami akkor jöhet létre, ha sikerül megállapodásra jutni az EU-val és biztosítva lesznek a források, amiknek jelentős részét energetikai beruházásokra tervezi költeni a kormány.

Ezért a kormány egy 2030-ig tartó energiatervet állított össze: hálózatfejlesztést (villamosenergia és földgáz egyaránt) és egymillió okosmérő telepítését ígérte, illetve a megújuló energiaforrásokra is nagy hangsúlyt fektetne a kormány. Ezen kívül elektromos buszok beszerzését is tervezik, de kitért külön a földgázvezetékek fejlesztésére is. Ugyanis, ha Oroszország nem szállítana kőolajat, akkor csak Horvátországon keresztül jöhetne hazánkba olaj, ezért is kulcsfontosságú ennek a hálózatnak a fejlesztése, ami Horvátországgal közösen fog megvalósulni.

Szóesett az iparfejlesztésről is, azon velül a zöldenergia-fejelsztésről és külön kitért Gulyás Gergely a dunai finomító átállítását többféle kőolaj felhasználására is.

A középületek energetikai fejlesztése is fontos napirendi pont volt: azt akarjuk, hogy ne legyen még egy olyan tél, ahol ekkora áldozatokkal járó szabályokat kell hozni.

Az energetikai fejlesztésekhez az is hozzátartozik, hogy a kormány enyhíteni fog a szélerőművekre vonatkozó szabályokon: csökkenteni fogják azt a távolságot, ami egy önkormányzat határa és a szélerőművek között lehet.

Több miniszter lemondott tisztségéről

A kormány többek között megvitatta az uniós helyzetet is, aminek keretében mindenképpen a Brüsszellel való megállapodást szorgalmazzák. Így észszerű kompromisszumokat akarnak kötni, amik nem sértik Magyarország érdekeit.

Gulyás Gergely ezután bejelentette, hogy Varga Judit, Lantos Csaba, Lázár János, Nagy István, Szijjártó Péter, Varga Mihály és Navracsics Tibor is lemondott a vagyonkezelői alapítványok kuratóriumaiban vállalt pozícióikról.

Ennek oka az, hogy az Európai Bizottság nem nézte jó szemmel, hpgy az egyetem fölé helyezett alapítványokban politikusok kaptak tisztségeket.

A békét sürgeti a kormány továbbra is

A kormányinfó keretében szó esett az orosz-ukrán háborúról is, aminek kapcsán a magyar kormány a továbbiakban is a békét sürgeti. Gulyás Gergely elmondta, hogy komoly az eszkalációs kockázat, így a kormány továbbra is az összes lehetséges fórumon a béketárgyalásokat fogja szorgalmazni. Ismételten kiemelte, hogy a kormány elítéli az orosz agressziót és pénzzel támogatja Ukrajnát, miközben a háborús menekülteket továbbra is befogadjuk. Egyedül fegyvert nem küldünk és a kormány nem támogatja az energetikai szankciókat, miután szerintük azzal nem Oroszországot, hanem magunkat büntetjük.

Meddig marad az élelmiszer-árstop?

A miniszter elmondta, hogy addig lehet fenntartani az árstopot, ameddig az ellátásbiztonság nem veszélyeztetett. Arra azonban nem válaszolt, hogy várható-e, hogy április 30. előtt megszűnnek-e a hatósági árak, mondván a határidő előtt fog ezeknek a sorsáról dönteni a kormány.

Elmondta, hogy azok számára, akik főleg alapvető élelmiszereket vásárolnak nagy segítség az árstop, így az inflációs adatoktól függetlenül véleménye szerint van pozitív hatása.

Nem enged a kormány az akkumulátorgyárból

A kérdések között felmerült a debreceni akkumulátorgyár kérdése is, ami Gulyás Gergely szerint mindenképpen megéri Magyarországnak, utalva itt az adóbevételi vonzatára.

Egy több százmilliárdos beruházásról beszélünk, és a miniszter elmondása szerint mindenképpen fejlesztést kell végrehajtani a debreceni ipari parkban, aminek a része az akkumulátorgyár is, ami értékteremtő beruházás.

Tényleg dízelhiányra kell készülnünk?

Az ország kőolaj-ellátása biztosított, így nem kell dízelhiánytól tartanunk a szankciók miatt. Gulyás szerint ez az egész kelet-közép-európai piacra igaz, hiszen a Mol ellátásban nyújtott szerepe túlnyúlik a határon, így ettől nincs okunk tartani.

Nem számíthatnak emelésre a közalkalmazottak

A magyar köztisztviselők, közalkalmazottak és közszolgálati dolgozót szakszervezete 25 százalékos, inflációkövető emelést kér a kormánytól. Azonban a miniszter szerint ennek az igénynek a kormány jelenleg nem tud eleget tenni, hiszen a költségvetés keretein belül kell maradnunk, ami viszont nem tartalmau forrást egy ilyen mértékű emelésre.