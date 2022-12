Itt a megdöbbentő adat: mégsem minimálbért keresnek az arra bejelentettek?

Még mindig élhet az a jelenség, hogy a minimálbérre bejelentett dolgozók valójában a mindenkori minimum keresetnek legalább a dupláját viszik haza.

Valószínűleg nem szűnt meg teljesen, hogy a minimálbérre bejelentett dolgozók valójában a mindenkori minimálbérnek legalább a dupláját keresik meg havonta - írja a Telexen a Defacto blog szerkesztői csapata. Ez azért alakulhatott így, mert még egy 2006-os törvény rögzítette, hogy a minimálbérre bejelentett dolgozókat a minimálbér kétszeresére kellett bejelenteni, akkor ez a bevételekben is jelentkezett.

A Defacto egy korábbi tanulmányában már kimutatta, hogy a kétezres évek közepén valóban elterjedt volt ez a jelenség hazánkban. Ha valakinek a tényleges jövedelme nem érte el a minimálbér határát, akkor a munkáltatónak külön bejelentést kellett tennie az adóhatóságnál, ezzel azonban kockáztatta, hogy több munka- és adóügyi ellenőrést kap.

Persze a jövedelmek között így is nagy különbségek vannak akkor is, ha valaki többet keres valójában, mint a minimálbér. Itt inkább az iskolai végzettség lehet döntő: egy általános, vagy legfeljebb középiskolát végzett személy valószínűleg kevesebbet keres annál, aki egyetemi végzettséggel is rendelkezik, de hozzá hasonlóan csak minimálbérre van bejelentve.