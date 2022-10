Közel lehet a forint zuhanásának a vége? Fontos döntésre készül az MNB

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Múlt hónapban jelentette be Matolcsy György, a jegybank elnöke, hogy véget ér a kamatemelési ciklus hazánkban, ám a forint gyengülése miatt újabb lépéseket volt kénytelen tenni a jegybank. A kérdés most az, hogy az egynapos betéti kamatokkal sikerült-e hosszú távon is megállítani a hazai fizetőeszköz esését – számolt be a Világgazdaság.

A monetáris tanács holnap, kedden fog kamatdöntő ülést tartani, de az elemzők nem számítanak most újabb kamatemelésre. Regős Gábor, a Makronóm Intézet szakmai vezetője szerint az alapkamat az egynapos betéti kamat szintjét nem fogja felvenni:a jegybanki hitelesség is ezt diktálja, illetve pedig a kamatkiadások mérséklése miatt sem. Az elemző szerint ugyanis az egynapos betéti kamat emelésére csak akkor kerülhet sor, ha a forint ismét jelentősen meggyengülne. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Regős Gábor úgy látja, hogy a forint mélyrepülését sikerült megállítani, azonban a hazai fizetőeszköz az elmúlt években trendszerűen veszített az értékéből, ami számtalan problémához vezetett: A forint 14,5 százalékkal értékelődött le egy év alatt, ami nagyban hozzájárul az infláció növekedéséhez, és a kkv-kat is nehéz helyzetbe hozza. Tehát, bár sikerült eredményeket elérni az árfolyamzuhanás megállításával, az infláció letöréséhez a mostaninál jóval erősebb árfolyamra van szükség, azaz itt még bőven akad a jegybanknak tennivalója – mondta el a szakértő.

Címlapkép: Getty Images

