Újabb önkormányzatot kényszerített térdre a rezsi: rengeteg intézmény megy kényszerszünetre

Komoly döntésre kényszerült Szeged az elszálló energiaárak miatt: bezárják a közművelődési, kulturális és sportlétesítményeket a télen a közgyűls mai döntlse szerint.

Botka László (Összefogás Szegedért) polgármester a közgyűlési vita során leszögezte, a város működését, az alapvető közszolgáltatásokat, a bentlakásos szociális intézmények, óvodák, bölcsődék működését, a tömegközlekedést, a közvilágítást biztosítani kell. Elmondta, az önkormányzatok mozgástere rendkívül szűk, szinte valamennyi magyarországi nagyváros ugyanezeket az intézkedéseket hozza meg.

A döntés alapján Szegeden januárban és februárban zárva tart a többi közt a Nagyszínház, a Szent-Györgyi Albert Agóra, a Kövér Béla Bábszínház, a Korzó Zeneház, a Belvárosi Mozi, a Móra Ferenc Múzeum valamennyi épülete, december 19-től március 3-ig a Somogyi Könyvtár, január 1-jétől február 15-ig a Kisszínház, valamint januárban az IH Rendezvényközpont is.

A sportlétesítmények közül az idei szezonra ki sem nyit a Városi Műjégpálya, december 19-től február 3-ig bezár a Városi Sportcsarnok és a Sportuszoda, március 3-ig a Tiszavirág Sportuszoda és a gyógyászati részleg kivételével az Anna Fürdő is. A bölcsődékben és óvodákban az iskolai téli szünethez hasonlóan - a szülői igényekhez igazodva - január 6-ig csak ügyeletet tartanának, három óvodaépületet pedig januárban és februárban bezárnak. Decembertől három hónapon át zárva lesz négy nappali ellátást biztosító idősek klubja is. A két ünnep közötti időszakra igazgatási szünetet rendelnek el a Polgármesteri Hivatalban, három kirendeltséget pedig két hónapra bezárnak. Több önkormányzati cég egyes telephelyeit is kiürítik. A városban a szökőkutakat már október 16-án leállították, ötven épület díszkivilágítását pedig januártól lekapcsolják.