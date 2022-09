Fű alatt visszajöhet a vasárnapi boltzár? A rezsiemelés ezt is elintézte

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) már tett javaslatokat a kormánynak arra, miként segíthetnék a vállalkozásokat, amelyek közül egyre több kerül bajba az elszálló energiaárak miatt.

Az ATV Egyenes Beszéd című műsorában Parragh László elnök kiemelte, alapvetően most mindenki bajban van, nem csak nálunk, egész Európában. Magyarországon a legnagyobb bajban a legkisebb (sok esetben önfoglalkoztató) vállakozások vannak, mert tervezőképességük, tőkeerejük nem elég a túléléshez. Ezek számát bőven 800 ezer fölé tette. Az MKIK elnöke szerint ilyenkor össze kell fogni, nem lehet várni, hogy a kormány, a vállalkozások, az önkormányzatok oldjanak meg mindent.

Parragh László elárulta, a kormánynak azt javasolták, a visszaélést az erőfölénnyel próbálja korlátozni. Példának hozta amikor valaki gázt akar venni, és nem, vagy csak lehetetlen feltételekkel kap ajánlatot. A napi árral nincs mit kezdeni, az a nagykereskedőt is érinti, de a szolgáltatónál érdemes nézni a költségszintet. Azt javasolják, az energiaellátási szerződés – az árat kivéve – nem támaszthasson rosszabb feltételeket, mint tavaly októberben. Azt is javasolják, hogy ne lehessen leszerelni egy mérőórát, ha időlegesen szűnik meg egy szolgáltatás. Szerinte a meglévő erőforrásokat a vállalkozások megsegítésére kell fordítani, főleg az energiaigény csökkentésére kell fókuszálni, ezért ilyen programokat is javasoltak a kormánynak.

Ez egy sokk, ami most történik

– jelentette ki Parragh László, aki szerint mindenkinek ki kell alakítania saját stratégiáját. Szerinte jövő hétre összeállhatnak a döntéshozatalhoz szükséges feltételek. A kamarai elnök igazat adott azoknak, akik szerint egy esetleges újabb vasárnapi boltzár spórolási lehetőség lenne, mint mondta, nem feltétlenül szerencsés, hogy Magyarországon egy vásárlás alakul családi programmá. Szerinte a nyitvatartásokból az látszik, hogy sokszor rövidül, sok helyen a világítással spórolnak, mindenki keresi a megoldást, amivel spórolni tud.

Az, hogy sok szó esik az energiaválságról, már önmagában jelentős energiamegtakarítást eredményez Európában, de ez kevés ahhoz képest, amilyen léptékben az árak növekednek

– tette hozzá.