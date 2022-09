Színházak, uszodák kénytelenek bezárni országszerte: így próbálnak spórolni az önkormányzatok

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Egyre több felől lehet hallani, hogy a megemelkedett energiaárak mellett átmenetileg bezárnak egyes közintézmények. A Telex most arról számolt be, hogy több helyen is megszűnik a díszkivilágítás, átalakul az oktatás, hogy ki tudják védeni a többszörösére növekedett gáz- és áramárakat.

Az elmúlt hetekben másról se volt szó szinte, mint az emelkedett rezsiárakról, amik az önkormányzatokat is erőteljesen érintik, akik ott próbálnak spórolni, ahol csak tudnak. A városok különböző, drasztikus megoldásokra kényszerülnek ugyanis a megnövekedett energiaárak mellett. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A 10 ezer fős Nagyatádnak ezentúl például 365 millió forintot kell évente a gázért fizetnie, az eddigi 99 millió forint helyett. Ezért a város vezetősége kénytelen a fűtési szezon idejére bezárni a múzeumot, a művészeti galériát és az óvodák egy részét, miközben a könyvtár mindössze heti egyszer lesz nyitva. De más városokban sem sokkal jobb a helyzet: Balatonbogláron az uszodát zárta be az önkormányzat, és nagy eséllyel a helyi sportcsarnok is erre a sorsra fog jutni. Csokonyavisontán pedig a gyógyfürdő esett áldozatul a rezsiemelésnek, ahol az orvosi kezelésekre se fog sor kerülni. A falu pedig már el is kezdte árulni a fürdőt, hiszen egy ilyen létesítmény hosszabb üzemen kívül helyezése hatalmas károkat tud okozni az épületben. De A főváros sincsen könnyű helyzetben. A közvilágítás összesen évente 5 milliárd forinttal, a közösségi közlekedés energiaköltsége 21 milliárddal emelkedett meg a tervezetthez képest. Budapest így csökkenteni fogja a díszkivilágítás időtartamát, és a fűtés- és klímahasználat szabályozásával igyekszik majd spórolni.

