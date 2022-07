Ezeket a részvényeket veszik most a legtöbben a magyar tőzsdén: mit tudhatnak?

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Bizonytalan hangulat jellemezte nemcsak a globális, de a hazai piacokat is az elmúlt hónapban. Az ingadozó befektetői kedv, amelyhez a nyári időszak beköszönte is hozzájárult, végül a mérsékelt júniusi forgalomban is megmutatkozott, az azonnali részvénypiac 216,7 milliárd forintos forgalommal zárta a hónapot, amely egy kereskedési napra vetítve 10,3 milliárd forintot jelent. A hazai blue chipek közül ismételten az OTP Bank végzett az első helyen, a bankpapír forgalma az azonnali piac összforgalmának 58,7 százalékát adta.

A globális gazdasági nyomás hatásai a hazai tőkepiacon is éreztették hatásukat. A többek között az ellátási láncokban tapasztalható fennakadások, a fokozottan emelkedő kamatkörnyezet és a rohamosan gyorsuló infláció jelentős mértékben befolyásolták a befektetői hangulatot, ahogy a tengerentúlon, úgy az európai tőzsdéken is. A Budapesti Értéktőzsde vezető részvénymutatója, a BUX index teljesítménye nagyobb kilengéseket nélkülözve a májushoz hasonlóan fejezte be a hónapot. A mutató júniusban többször is átlépte a 40 ezres határt, a legmagasabb értéket június 3-án érte el 41 304 ponttal, végül 39 241 ponton zárt. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A vezető részvények forgalmi rangsorában újfent az OTP Bank emelkedett ki, a bankpapír az összforgalom 58,7 százalékát adta 127,2 milliárdos forgalommal. Második helyen a MOL zárta a hónapot, mely részvényárfolyama közel 10 százalékos növekedést produkált, 57,3 milliárdos forgalommal. A harmadik-negyedik helyen a gyógyszeripari papír, a Richter, valamint a Magyar Telekom végzett 25-3,3 milliárdos forgalommal. Az ötödik helyre a 4iG zárkózott fel, az informatikai társaság 27,3 százalékkal produkált magasabb forgalmat júniusban az előző hónapban elért eredményeihez képest. A részvényszekció forgalma júniusban 216,7 milliárdos forgalmat tett ki, amely egy napra levetítve átlagosan 10,3 milliárd forintot jelent. A brókercégek közül júniusban ismételten a Wood&Company zárt az élen, a befektetési szolgáltató 127,2 milliárdos forgalmat produkált a hónapban. A második helyen a Concorde végzett, a társaság 98,4 milliárdos forgalmat bonyolított le, míg a harmadik helyet az Erste Bank szerezte meg 78,9 milliárd forintos eredménnyel. Az árupiacon – az év első felében tapasztalt intenzitáshoz hasonlóan – ismét kimagasló növekedés történt júniusban, a szekció májushoz képest megduplázta forgalmát és 2 milliárdos forgalommal zárta a hónapot. A határidős gabona összforgalma ezúttal négy termékből adódott össze, a teljes forgalomból a fenntartható takarmánykukorica részesült a legnagyobb mértékben 58,7 százalékkal, összesen 1 217,7 milliós forgalommal, amelyet a második helyen a nagy olajtartalmú napraforgómag követett 19,5 százalékkal. A harmadik-negyedik helyre a fenntartható takarmánybúza és az euró búza zárkózott fel 17-4,8 százalékos teljesítménnyel.

