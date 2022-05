Tovább dübörög a brutális drágulás: meglepő, mi kerül most a legtöbbe a magyar boltokban

A kormány élelmiszerárstopja olyan alapvető termékekre vonatkozik, mint a liszt a cukor vagy az étolaj, viszont az ezekből készült termékekre – például a kenyérre – nem. Pedig még a 9,5%-os infláció mellett is kitűnik, milyen őrült tempóban drágul a kenyér vagy a rizs – írja a HVG.

Nem valószínű, hogy a hatósági árakat egyhamar kivezetnék, ugyanis például Nagy Márton hógazdasági miniszterjelölt korábban ársokkról beszélt ebben az esetben. A drágulás mértéke viszont továbbra is magas, főleg alapvető élelmiszereknél látjuk azt, hogy még az inflációnál is magasabb az áremelkedés. Ennek oka az ellátási nehézségek, a magas üzemanyagárak, sőt, könnyen lehet, hogy a kormány új különadói is végső soron a vásárlókra hárulnak majd.

A lap saját felmérése alapján a kenyér kilója egy hónap alatt 8%-kal lett drágább, miközben a liszt ára az árstop miatt nem változott. Hasonló mértékben nőtt a primőr zöldségek ára, amihez hozzájárul, hogy a szezon végén vagyunk már, így a téli tárolást is megfizetjük már. A legnagyobb emelkedést mégis a rizs produkálta: egy hónap alatt kilója 446 forintról 486-ra drágult, ami 9%-os inflációt jelent ebben az esetben. A KSH adatai alapján egy évvel ezelőtt még csak 340 forint volt a rizs kilónkénti ára. A felmérésből az jött ki, hogy Aldiban volt a legolcsóbb bevásárolni, második volt a Penny, harmadik pedig az Auchan.