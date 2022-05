Mi folyik a magyar tőzsdén: visszafordítható az OTP és a MOL vesszőfutása?

A fő trendek maradtak csökkenőek, miután az elmúlt napokban újra az eladók uralták a terepet. Az OTP, MOL papírokban nem látni azt a vételi erőt, ami megfordítaná az eséseket, a Richter már régebb óta megtalálhatta azt az árzónát, ahol már inkább a vételi helyeket érdemes keresni. Az Mtelekom papírja is biztatóan néz ki, de még egy- két hét kellene a fordulós mintához. A nemzetközi piaci hangulat nagyon negatív, de minden heves esés után számítani lehet korrekciós fázisokra. Abban az esetben, ha új mélypontot nem tesztelnek a papírok a negatív hangulatban, az már jó jel lehet

Az OTP technikai elemzője, Kecskeméti István elmondta, hogy természetesen amíg a berajzolt ideális csökkenő trendek nem törnek meg (hónapokba is kerülhet), addig komolyabb emelkedésnek nincs tere. A long oldalon történő kereskedések csak túladott szituációkból hozhatnak a konyhára, hosszabb távú befektetéseknek még nem jött el az ideje, de már közelítünk azokhoz a zónákhoz, ahol megállásokra lehet számítani az esésekben.

BUX napi tekintetében a fő trend lefele áll, amin belül megtört az ellentrend is.

A szűkülésből már két napja elindult lefele. Ezzel utat nyitott a piac a 37 500-as szint

elérhetőségére. Természetesen ez csak egy rövid célár, ennél lejjebb is látható. A hosszú kép még valószínűleg sokáig nem fog emelkedő trendre váltani, akár hónapokról is beszélhetünk, mire az

ideális piros csökkenő trendvonal törhet.

Támaszok: 37 500; 34 375; 31 250.

Ellenállások: 50 000; 56 250; 59 375

OTP napi állása a fő csökkenő trenden belül már hetekkel ezelőtt kioldalazott az

emelkedő trendből, és letapadt a 10 000-es szintre. Gyenge a forgalom, vételi erő nem

látható, enyhe eladások jellemzik a kereskedést. Az új éves mélypont lehetősége még ott

van a pakliban. A vételi erő még nem jött vissza, a magasabb mélypont még nem lett

megerősítve, így a vétel sem ajánlott még. A hosszú kép majd akkor tud változni, ha

a piros ideális csökkenő trendvonalat meghaladja felfele. Ez még időben távolabb lehet. Amíg ez nem következik be, addig a vételi helyet érdemes lerakni a 8750 környékére vagy ha túladott lesz a grafikon újra.

Támaszok: 8750; 8125.

Ellenállások: 13 125; 13 750; 15 000.

A MOL napi híreit illetően a 3125 körül talált erős tetőpontot a papír. A csökkenés még korrekciónak

tekinthető, de ettől még a jelenlegi árakon nem hordoz olyan befektetési lehetőséget, ami a hozamlehetőséget tekintve megfelelő lehetne. Az alulról berajzolt ideális emelkedő trend amíg nem törik addig visszatesztelést láthatunk, bár ez is igen méretes lehet. A 2656 elesése lenne problémás a

trendet illetően.

Támaszok: 2656; 2500; 2375.

Ellenállások: 3125; 3281; 3438.

Richter napi: A fő trend lefele áll, de mivel a 6562-es természetes szint alatt elfogy az eladók ereje, ezért ez biztató lehet egy fordulós minta kiépítéséhez. Ettől függetlenül viszont nagy emelkedési potenciál nincs még a pakliban addig, amíg nem törik meg a piros vékony trendvonal. A 7500-as szint számít ellenállásnak, ez fontos szint lehet majd, amikor újra emelkedni kezd, felette majd nagy tér nyílhat. A 6875 alatt már inkább a vételi lehetőségeket érdemes keresni, egyéb esetben a túladott helyzetekben lehet jobb long szituációkat találni.

Támaszok: 6875; 6562; 6250.

Ellenállások: 8125; 8750; 9063.

MTelekom napi: A fő trend még lefele áll, de már biztató az elmúlt napokban tapasztalt vételi erő megjelenése. A csökkenő trend törése lenne szükséges ahhoz, hogy alulról is

megtámasztott legyen. A 375 környékén összpontosul egy fontos természetes támasz szint. Mivel az utolsó jelzés eladási volt, így a csökkenő trendvonalat érdemes figyelni. Amíg ezt nem töri felfele, addig komolyabb emelkedési potenciál nem fog tudni nyílni. Az elkövetkező két hétben erre kaphat esélyt.

Támaszok: 375; 359.

Ellenállások: 438; 453.