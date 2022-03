Megszólalt Zelenszkij a béketárgyalások után: nem hallgattak el az orosz fegyverek

Megalakult a Group of Friends of Accountability néven egy új trendmeghatározó csoport, amelynek célja az, hogy felelősségre vonják az ukrajnai háborús bűncselekmények és atrocitások elkövetőit. Mindeközben kedden ismét béketárgyalásokat tartottak, Volodimir Zelenszkij ukrán államfő pozitívnak értékelte az eredményeket, de nem bízik az oroszokban.

Tovább folytatódnak a béketárgyalások, kedden Isztambulban ültek össze a felek. Míg az ukrán államfő óvatosságra int az orosz féllel kapcsolatban, nemzetközi szinten is hasonló a helyzet. Mindeközben egyre több menekült érkezik, eddig több, mint 10 millió ukrán hagyta el hazáját.

Az országok zöme nyíltan elítéli az orosz agressziót.Magyarországot kivéve gyakorlatilag a teljes nyugati világ támogatja azt a kezdeményezést, hogy vonják felelősségre az ukrajnai háborús bűncselekmények és atrocitások elkövetőit – írta a Népszava. Az ezt a célt elősegítő Group of Friends of Accountability néven futó új trendmeghatározó csoport március 25-én tartotta meg alakuló ülését az ENSZ égisze alatt, a lap pedig azt írja, jelenleg 49 tagja van.

A tagok között szerepel lényegében az összes EU-tagállam – és hazánkat, illetve Törökországot kivéve – valamennyi NATO-tagállam is. A csoporthoz csatlakozott az Európai Szabadkereskedelmi Társuláshoz tartozó Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc, valamint Szerbiát leszámítva az teljes Nyugat-Balkán. Az Európai Unió önálló jogi személyként is részese az együttműködésnek – írták. Az Ukrajna mellett kiálló Group of Friends of Accountability együttműködést Albánia, Dánia, Hollandia, Kolumbia, a Marshall-szigetek és Ukrajna közösen hozta létre.

Egyre több a menekült

Több mint 10 millió ukrán, köztük az ukrajnai gyerekek több mint fele hagyta el otthonát a háború kitörése óta – mondta az ENSZ Biztonsági Tanácsa előtt kedden Joyce Msuya, az ENSZ humanitárius ügyeket kezelő helyettes vészhelyzeti koordinátora. Ezek közülük az emberek közül 6,5 millióan csak a lakóhelyüket hagyták el, 3,9 millióan pedig átlépték a szomszédos országok határait is - olvasható a 24.hu-n. Msuya elmondta, az ENSZ-nek jelenleg több mint 1230 alkalmazottja dolgozik Ukrajna-szerte, több mint 100 humanitárius szervezetben.

A szakember kitért arra, hogy az ENSZ-konvoj március 18-án érte el Szumit, és egyebek mellett 130 tonna egészségügyi felszerelést, vizet, készételeket és konzerveket szállított 35 000 embernek. Hétfőn egy második ENSZ-konvoj érkezett meg Harkivba, utóbbi élelmiszert és más, az Ukrajnai Vöröskereszt közreműködésével szétosztandó egyéb segélyszállítmányokat szállított. Országszerte több mint 180 tonna egészségügyi felszerelést szállítottak ki, és még több mint 470 tonna van úton – tette hozzá.

Előrelépés látható a béketárgyalásokon

Pozitívnak értékelte a keddi isztambuli béketárgyalásokat Volodimir Zelenszkij ukrán államfő, aki egyben hozzá is tette, hogy ezek a jelek nem hallgattatják el az orosz lövedékek robbanását. Mint kifejtette,

minden kockázattal tisztában vannak, és nem látnak okot arra, hogy megbízzanak egy olyan állam képviselőinek szavaiban, amely továbbra is a vesztüket kívánja.

Az orosz hadsereg még mindig jelentős potenciállal rendelkezik, hogy támadásokat hajtson végre hazánk ellen. Rengeteg felszerelésük és jogfosztott emberük van, akiket a háború tüzébe küldhetnek

– fogalmazott az ukrán államfő. Mint mondta, azon az alapon tekint az Oroszországi Föderáció képviselőivel folytatott tárgyalási folyamatról szóló jelentésekre, hogy az ellenség még mindig a területükön van, és folytatja az ukrán városok ágyúzását. Mint ismert, az orosz és az ukrán háborús felek képviselői kedden személyesen tárgyaltak Isztambulban.

Az orosz védelmi minisztérium szintén ezen a napon jelentette be, hogy „drasztikusan csökkenti a katonai műveleteit” Ukrajna két frontján: Kijevben és Csernyihivben. Ezzel hosszú idő után úgy tűnik, történt érdemi előrelépés a béketárgyalásokon, miután Moszkva bejelentette, hogy drasztikusan csökkenteni fogja a haditevékenységeket Kijevnél.Ukrán és amerikai tisztviselők ugyanakkor szkeptikusak, és arra figyelmeztetnek, hogy az oroszok ígérete csak újabb átcsoportosítási műveleteket leplez el. Az ukrán elnöki hivatal egy olyan biztonsági egyezményt akar tető alá hozni, ami meggátolja, hogy az ország a jövőben agresszió áldozata lehessen.

Az ukrán haderő nem csökkenti védelmi erőfeszítéseit annak ellenére sem, hogy Oroszország Kijev és Csernyihiv térségében katonai tevékenységének korlátozását jelentette be, hangoztatta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kedd éjjel közzétett videóüzenetében.

Túlbecsülhették az orosz haderő képességeit

Tod Wolters, az Egyesült Államok európai csapatainak vezetője, és a NATO szövetségesek legfőbb európai parancsnoka a CNN szerint elismerte, nem rendelkeztek elégséges információval a kelet-európai hadi viszonyokkal kapcsolatban, így előzetesen túlbecsülték az orosz haderő képességeit, miközben alábecsülték Ukrajnát. Amikor Oroszország február végén megindította Ukrajna invázióját, az amerikai hírszerzés úgy vélekedett, hogy az országos támadás következtében Kijev napokon belül orosz kézre kerülhet.

Az orosz hadsereg azonban megrekedt a főváros körül a háború a második hónapjában, miközben folyamatosan érkeznek olyan hírek, hogy akadozik a megszálló csapatok utánpótlása, a vártnál sokkal rosszabb állapotban van a katonai infrastruktúra, az ukránok pedig a vártnál sokkal nagyobb ellenállást fejtenek ki.

Wolterst kedden hallgatta meg az amerikai szenátus fegyveres szolgálatai bizottsága, ahol Roger Wicker mississippi republikánus szenátor kérdezte arról a tábornokot, hogy van-e olyan hírszerzési hiányosság, amely miatt az Egyesült Államok túlbecsülte Oroszország erejét és alábecsülte az ukrán védelmet.

Maradnak a szankciók

Az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, Németország, Franciaország és Olaszország folytatja a nyomásgyakorlást az Ukrajnát támadó Oroszországra, és „folyamatosan növelik azt az árat, amelyet Moszkvának fizetnie kell” a háborúért Biden azt is értésre adta, hogy kétségei vannak Oroszország azon szándékát illetően, hogy alábbhagy a katonai tevékenységgel Kijev környékén és más területeken, olvasható a HVGn.

Oroszország az ukránokkal Isztambulban tartott tárgyaláson jelentette be, hogy a bizalom erősítése érdekében jelentősen csökkenti katonai tevékenységet Kijev és Csernyihiv térségében. Ezzel kapcsolatban az amerikai védelmi minisztérium (Pentagon) is óvatosságra intett, arra figyelmeztetve, hogy valószínűleg csak figyelemelterelő taktikáról van szó. A Pentagon arra számít, hogy az orosz erők Ukrajna más részein megnövelik a katonai nyomást – adta értésre John Kirby szóvivő. Hozzátette, hogy egyelőre csak nagyon kicsi orosz csapatmozgást észleltek Kijev környékén.