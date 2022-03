Sötét jövő elé néz Magyarország: a számok nem hazudnak, ezt megsínyli a gazdaság

Tartós gazdasági lassulásra számíthatunk az év hátralévő részében az energiaárak és a bizonytalanság következtében. Az elmúlt időszakot nézve a második félévben egy erőteljes visszaesés sem zárható ki - írja a Világgazdaság.

Ahogy a világ minden területén, úgy a gazdaságban is teljes a bizonytalanság: szinte lehetetlen megjósolni, hogy mekkora lesz a GDP, az infálció vagy a folyó fizetési mérleg. Suppan Gergely, a Takarékbank vezető elemzője a Világgazdaságnak adott nyilatkozatában emlékeztetett mindenkit, hogy a tavalyi utolsó negyedévi növekedés olyan erős volt, hogy az áthúzódó hatások miatt az idén akár 6,7 százalékkal is bővülhetett volna a GDP. Ám mára már a szakemberek elővigyázatosságból 6,3, vagy 5,8 százalékot jósolnak. De akár ennél is kisebb lehet a végső érték.

Ugyanis nem zárható ki, hogy nőni fognak a megélhetési költségek, hiszen van rá esély, hogy Nyugat-Európa recesszióba csúszik, amivel csökken a külső kereslet. A háború okozta gazdasági bizonytalanság okán hasonlóan borús jövőt jósol a K&H vezető elemzője, Németh Dávid is, aki 4,5 százalék körülire jósolja a GDP-növekedést. Szerinte akár az utolsó negyedévben visszaesésbe is fordulhat a magyar gazdaság.

Velük ellentétben Suppan Gergely már jóval optimistább, szerinte a magyar gazdaság könnyedén megúszhatja recesszió nélkül, mivel a hazai feldolgozóipar stabil lábakon áll. Ezen felül pedig kiemelte, hogy az adó-visszatérítések és a 25 éven aluliak szja-kedvezménye jóvoltából a nettó béremelkedés a 16 százalékot is elérheti, ami jócskán meghaladja az inflációt.

A Raiffeisen Bank vezető elemzője, Török Zoltán szerint a legnagyobb csapást az oroszországi energiaimport ellehetetlenülése jelentheti, ami a bizonytalanság és az infláció nélkül is súlyos probléma lenne. Várakozása szerint az idei évben akár 10 százalékos is lehet az infláció, ami jövőre 6 százalékra rúghat becslései szerint. Emellett pedig nem elképzelhetetlen, hogy a háború okozta bizonytalanság miatt egyes vállalati és lakossági beruházások is elmaradnak, ami miatt eshet a hitelezési aktivitás. Ez pedig lassítja a beruházási dinamikát.