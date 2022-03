Megerősítette az Európai Unió lehetséges legjobb, stabil kilátású "Aaa" adósminőségi besorolását a Moody's Investors Service. A nemzetközi hitelminősítő mindenekelőtt a 27 EU-tagország nagyon erőteljes szuverén hitelképességi profiljával indokolta a péntek éjjel Londonban bejelentett döntést. Az elemzés szerint az EU "Aaa" osztályzatának változatlan stabil kilátása a Moody's azon várakozását tükrözi, hogy a továbbiakban is rendkívül erős marad a tagországok készsége és képessége az EU pénzügyi támogatására, és fennmarad az Európai Unió pénzügyi műveleteit alátámasztó jogi keretrendszer és pénzügyi kötelezettségvállalások stabilitása.

A stabil kilátás azt is jelzi, hogy a Moody's várakozása szerint az EU továbbra is kedvező kondíciókkal fér hozzá rendkívüli mennyiségű finanszírozáshoz a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak enyhítésére Next Generation EU (NGEU) néven meghirdetett helyreállítási alap számára - áll a megerősítési döntéshez fűzött indoklásban.

A Moody's hangsúlyozza: besorolási listáján az EU átlagos súlyozású érdekeltségi osztályzata - amelynek alapját ebben az esetben az Európai Unió bruttó nemzeti jövedelmén (GNI) belüli tagállami részesedések adják, hiszen az EU-nak értelemszerűen nincs befizetett tőkéje - "a1", amely a világ legmagasabb ilyen jellegű minősítései között van nemzetek feletti szerveződések esetében. Ezt a minősítést a Moody's szerint a nagy, magas besorolású tagállamok támasztják alá, köztük Németország (Aaa/stabil), Franciaország (Aa2/stabil) és Hollandia (Aaa/stabil).

A cég kiemeli, hogy jelenleg Málta az egyetlen olyan EU-tagország, amelynek államadós-osztályzatára nem stabil vagy pozitív kilátás érvényes: a Moody's az "A2" szintű szuverén máltai besorolást leminősítés lehetőségére utaló negatív kilátással tartja nyilván. Málta az Európai Unió legkisebb gazdasága.

A Moody's Magyarországra stabil kilátású, befektetési ajánlású "Baa2" államadós-besorolást tart érvényben.

Az EU "Aaa" osztályzatának megerősítéséhez fűzött indoklásában a cég kiemeli azt is, hogy az Európai Unió kulcsfontosságú szerepet tölt be az európai gazdasági fejlődés és politikai együttműködés előmozdításában, és ez erőteljesen arra ösztönzi a tagországokat, hogy a szűk értelemben vett pénzügyi meggondolásokon túl is biztosítsák az EU működőképességének és fizetőképességének fennmaradását.

Az EU által a gazdasági fejlődés és a reform motorjaként betöltött szerep fontosságát még tovább erősítette az NGEU helyreállítási alap tavalyi elindítása. A 750 milliárd euró eszközállományú befektetési alap létrehozása az első eset arra, hogy az Európai Unió közös, uniós szintű adósságkibocsátással alátámasztott juttatásokat ajánlott fel a tagországoknak - hangsúlyozza a hitelminősítő.

A Moody's elemzése szerint az EU kötvénykibocsátásait következetesen nagyon erőteljes kereslet fogadja, és a hitelezési költségek jórészt megfelelnek más "Aaa" besorolású nemzetek feletti intézmények hitelköltségeinek. Ennek alapján a Moody's bízik abban, hogy az EU az NGEU finanszírozására 2026-ig tervezett évi 100-150 milliárd eurós kibocsátásaival a továbbiakban is bőséges piaci forrásokhoz férhet hozzá kedvező kondíciókkal - áll a hitelminősítő elemzésében. A Moody's kiemeli azt is, hogy az Európai Unió likviditási és finanszírozási profilja szintén rendkívül jó, és ezt tükrözi a finanszírozási minőség megítélésének "aaa" osztályzata.

Nagyon magas adóskockázatot jelző szintre rontotta Oroszország besorolását vasárnap a Moody's Investors Service - adták hírül még március elején. A nemzetközi hitelminősítő elsősorban azzal a várakozásával indokolta a lépést, hogy az ukrajnai háború miatt elrendelt nyugati szankciók és az ezek nyomán érvénybe léptetett tőkekorlátozások hatással lesznek a külföldre irányuló fizetésekre, köztük az orosz államadósság-szolgálati kötelezettségek törlesztésére is.

A Moody's március 6-án, vasárnap Londonban soron kívül bejelentette, hogy az eddigi "B3"-ról "Ca"-ra rontotta a devizában és hazai valutában fennálló hosszú futamú orosz államadósság-kötelezettségek osztályzatát, és az új besoroláson is további leminősítés lehetőségére utaló negatív kilátást hagyott érvényben.

A Moody's az ukrajnai háború kezdete óta másodszor minősítette le az orosz államadósság-besorolást.

A cég csütörtökön megvonta Oroszországtól a befektetési ajánlású szuverén osztályzatot, az addigi "Baa3"-ról egyszerre hat fokozattal "B3"-ra rontva a minősítést, és az új besorolást is további leminősítés lehetőségére utaló felülvizsgálat alatt tartotta. A Moody's a vasárnapi bejelentés szerint e felülvizsgálat alapján döntött úgy, hogy az eddigi "B3" szintről további négy fokozattal a spekulatív sávon belül még mélyebben lévő "Ca"-ra rontja tovább az orosz osztályzatot.

A hitelminősítő így néhány napon belül tíz fokozattal minősítette vissza Oroszország hosszú futamidejű külső és hazai államadósságának besorolását. A cég meghatározása szerint a "Ca" minősítés azt jelzi, hogy az e besorolással nyilvántartott adósságkötelezettségek esetében valószínűleg már bekövetkezett, vagy nagyon közel van a törlesztési csődhelyzet, bár van valamelyes kilátás a kamat- és a tőketartozások behajtására.

A Moody's osztályzati listáján az Oroszországnak vasárnap megadott "Ca" besorolásnál már csak egy rosszabb minősítés létezik, a "C", amely rendszerint már bekövetkezett törlesztési csődöt és csekély későbbi törlesztési kilátásokat tükröz. Oroszország leminősítésének indoklásában a Moody's kiemeli: a nyugati országok által az ukrajnai invázió után érvénybe léptetett, nagyon magas szinten összehangolt szankciók érdemben rontották Oroszország képességét arra, hogy időben eleget tegyen államadósság-törlesztési kötelezettségeinek.

Azzal, hogy korlátozták egyes orosz bankok hozzáférését a SWIFT nemzetközi bankközi kommunikációs és tranzakciós hálózathoz, és ezzel egy időben közvetlenül is szankcionáltak nagy, állami tulajdonú orosz bankokat - beleértve az orosz jegybankot -, gyakorlatilag elzárták ezeket az intézményeket a globális pénzügyi rendszertől, kivételes mértékben megnehezítve részvételüket a nemzetközi tranzakciókban - áll a Moody's elemzésében.

A hitelminősítő szerint mindez tetézi az ahhoz fűződő, már eddig is jelentős aggályokat, hogy Oroszország mennyire lesz egyáltalán hajlandó adósságszolgálati kötelezettségeinek teljesítésére. Mindezt egybevetve a Moody's közölte:

helyzetértékelése szerint jelentősen megnőtt az orosz törlesztési csőd kockázata.

Az orosz nyersolaj- és földgázexportból eredő devizabevételek enyhíthetik a súlyos szankciók hatásait, de ez sem zárja ki a tartós gazdasági felfordulás és a sokkokkal szembeni növekvő gazdasági érzékenység igen magas valószínűségét - áll a Moody's vasárnapi elemzésében. A cég szerint ráadásul a szankciók esetleges még további szigorítása már ezt a fontos devizaforrást is érintheti.

A Moody's a leminősítés után rosszabb szuverén osztályzattal tartja nyilván Oroszországot, mint Ukrajnát. A hitelminősítő pénteken az addigi "B3"-ról két fokozattal "Caa2"-re minősítette vissza Ukrajna devizában és hazai valutában fennálló hosszú lejáratú szuverén adósságállományának osztályzatát. A "Caa2" besorolás a Moody's listáján - jóllehet szintén mélyen a spekulatív sávban van - két fokozattal jobb, mint az Oroszországra vasárnap óta érvényes "Ca".