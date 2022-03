Fokozódik a helyzet Kijev körül: kijárási tilalmat rendeltek el csütörtökig

Kijárási tilalmat rendelnek el az ukrán fővárosban, Kijevben kedd este 8 órától csütörtök reggel 7 óráig, miután a városon kívül hadállást felvevő orosz erők több lakóházat is eltaláltak - jelentette be Vitalij Klicsko polgármester.

A legutóbbi támadásban két ember meghalt - mondta. Hozzátette: tilos a városban külön engedély nélkül közlekedni, kivéve, ha valaki óvóhelyre tart. "A főváros Ukrajna szíve, és meg fogjuk védeni. Kijevet, amely jelenleg Európa szabadságának és biztonságának szimbóluma és előretolt támaszpontja, nem fogjuk feladni" - hangoztatta a polgármester.

Nagy erejű robbanások visszhangzottak a város központjában nem sokkal kedd hajnal előtt. Hétfőn késő este nyomjelző lövedékek villantak fel az égbolton, amikor az ukrán erők nyilvánvalóan egy ellenséges drónt akartak lelőni. A Reuters szemtanúi láttak egy magas lakóházat lángokban állni, miután tüzérségi csapás érte. A tűzoltók megpróbálták eloltani a lángokat, a mentők pedig létrák segítségével menekítették ki a bent rekedt lakókat. Egy holttest egy zsákban feküdt a földön - tették hozzá a szemtanúk.

Kijevet megkímélték a legsúlyosabb harcoktól azóta, hogy Oroszország február 24-én megszállta Ukrajnát, de az orosz hadsereg lassan közeledik a városhoz, és a belövések is sűrűsödnek. "Tudható volt, hogy ami már tart Harkivban, Mariupolban és más városokban, előbb-utóbb Kijevben is megtörténik" - mondta Ihor Krupa helyi lakos. A súlyosan megrongálódott épület előtt a földön ülve elmesélte, hogy a lakásában este bútorokkal és fémtárgyakkal vette körül magát mielőtt lefeküdt."Ez tulajdonképpen megmentett engem, mert utána az összes ablak betört, rengeteg törmelék jutott be a lakásba, de én sértetlen maradtam. Csak néhány karcolás lett rajtam" - mondta.

A beszámolók szerint a város egy másik részén a lakók éppen otthonukból hordták ki a törmelékeket, miután az ő ablakaik is betörtek, leszakadtak az erkélyek. Az ukrajnai háborúban eddig több ezer civil vesztette életét, és több millióan váltak földönfutóvá.

Címlapkép: Felipe Dana, MTI/MTVA