Sokkoló videó Kijevből: zajlik a mentés egy lebombázott lakóháznál, legalább ketten meghaltak

Lövedék csapódott egy kijevi lakóépületbe hétfőre virradóan, legkevesebb két ember meghalt és heten megsebesültek - jelentette az ukrán televízió az ország belügyminisztériumára hivatkozva. Anton Gerascsenko, az ukrán belügyminiszter tanácsadója közölte, hogy a sebesülteket kórházba vitték.

A támadás a város északi részén lévő Obolony kerületet érte. A kijevi városvezetőség azt közölte, hogy a tűzoltóság a helyszínen van, a kilencemeletes épületből mintegy 70 embert menekítettek ki, a tüzet pedig sikerült eloltani. A katasztrófavédelem túlélők után kutat. A NEXTA fehérorosz ellenzéki hírportál Twitteren arról adott hírt, hogy az épület félig összeomlott.

Délelőtt a Kyiv Independent Twitter-oldalán egy videó is megjelent a helyszínről.

The rescue operation is almost completed at the site of the shelling in Obolon, a northern district of Kyiv. Two people have been killed in the early morning strike.



