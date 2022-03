Szovjet katonai gép okozta a rejtélyes robbanást Zágrábban: megerősítették, hogy lezuhant

Reggel óta bejárta a médiát a hír, hogy Zágrábban éjjel rejtélyes robbanás történt. Mostanra pedig az is kiderült, mi okozta a felfordulást.

A hatóságok sokáig nem erősítették meg, pontosan mi történt, de a helyszínen hatalmas krátert találtak az aszfaltban, és két ejtőernyőt is. Most délelőtt azonban a horvát kormány megerősítette, hogy katonai gép maradványait találták meg. Azt is mondták, hogy a gép keleti irányból érkezhetett, így akár Magyarország felett is áthaladhatott. A hírek szerint Andrej Plenković horvát miniszterelnök a kormányzati tájékoztatás szerint már egyeztetett Orbán Viktorral és Mario Nobilo NATO-nagykövettel is beszélt.

Frissítés:

Friss videóban jelentkezett be Zoran Milanović horvát elnök, aki elmondta:

Az objektum több mint 40 percig repült Magyarország felett, Horvátországban kevesebb mint hét percig repült, és Jarun térségében zuhant le, szerencsére személyi sérülés nélkül.

A Telex azt írja beszámolójában, hogy a pilóta nélküli katonai gép Ukrajna felől érkezhetett a térségbe. A gép 700 km/órás sebességgel, 1300 méteres magasságban repületett át Magyarország felett. A nagyméretű drón legalább 350 mérföldet (560 kilométert) repült úgy, hogy a nyugati katonai szövetséghez tartozó horvátországi és magyarországi légvédelem látszólag nem észlelte.

Frissítés:

A The Drive magazin katonai melléklete, a War Zone szakértői szerint a szerkezet egy Tu-141 Sztrizs típusú katonai drón volt. A lap információ szerint ilyen típusú gépei csak Ukrajnának vannak. Vélhetően a gép súlyosan meghibásodhatott, ezért tehette meg a lezuhanásához vezető útvonalat.