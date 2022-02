Elképesztő pénzeket tárolhatnak az oroszok Európában: 100 milliárd dollárra rúghat Putyin vagyona

Nem meglepő módon az Oroszország elleni első nyugati szankciók direkt módon Vlagyimir Putyint célozták. Már pénteken megszületett a döntés, hogy zárolják az orosz elnök külföldön tartott vagyonát. Az eddigi ismereteink szerint a politikus egyébként dúsgazdag, te pontos vagyonát csak felbecsülni lehet.

Pénteken, az első nyugati szankciók között jelentették be, hogy befagyasztják Vlagyimir Putyin és Szergej Lavrov orosz külögyminiszter Európában tartott vagyonát. Ez elsőre jelképes lépésnek tűnhet, viszont a New York Times cikke szerint az orosz elnök elképesztő vagyonnal rendelkezhet, bár ennek jó részét "rejtve tartja". Míg hivatalosan Putyin évi 140 000 dollárt (46 378 forint) keres és csak egy kisebb lakás van a nevén, rejtett vagyonának értéke 100 milliárd dollár körül lehet. Ha ez az információ pontos, akkor az orosz elnök a világ 10 leggazdagabb emberének egyike.

A hatalmas vagyona egy részét Putyin nyilván Oroszországban tartja. Ezek közé tartozhat a tavaly a nemzetközi sajtóban ismertté vált, hivatalosan nem az elnök nevén lévő kastély. De hasonlóan mesés vagyontárgy Putyin, a becslések szerintem 100 millió dolláros tételnek számító jachtja is, amit németországban tároltak, de a háború kitörése előtt nem sokkal elhagyta a hamburgi kikötőt.

Emellett szinte biztosra vehető, hogy az orosz elnök európai bankokban is igen komoly vagyont halmozott fel. Persze kérdéses, hogy ebből direkt módon mennyi lehet hozzá köthető, tehát az is, mekkora részét zárolhatták most a hatóságok. Persze ugyanez vonatkozik ingatlanvagyonára is, az orosz milliárdosok ugyanis számos európai országban birtokolnak villákat, házakat és több mint valószínű, hogy az elnök ezek közül többet birtokol valamilyen strómanjain keresztül.