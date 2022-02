Rendkívüli Orbán-interjú: Bár még nincs ágyúdörgés a határon, de a frontvonal közeledik Magyarország felé ×

Rendkívüli interjút adott az M1-nek Orbán Viktor. A kormányfő elmondta, nem kell sürgetni, hogy Magyarország fegyvereket, katonákat küldjön a térségbe. A magyar hadseregnek jelenleg minden fegyverre szüksége van. Bár még nincs ágyúdörgés a határon, de a frontvonal közeledik Magyarország felé - mondta a kormányfő, aki szerint a jövő héten "észnél kell lenni".

Rendkívüli interjút adott az M1-nek Orbán Viktor. A kormányfő elmondta, hogy ez a harmadik háború, amikor ő Magyarország miniszterelnöke: 1999-ben Szerbiában tört ki háború, 2015-ben a krími konfliktus is a szomszédságunkban volt. Korábban is az volt a magyar álláspont, hogy Magyarországnak ki kell maradnia a háborúból, most is ez a hazai álláspont.

Most stratégiai nyugalomra van szükség Orbán szerint, aki elmondta, hogy most tartózkodni kell a hirtelen döntésekről. Nem kell sürgetni, hogy Magyarország fegyvereket, katonákat küldjön a térségbe. A magyar hadseregnek jelenleg minden fegyverre szüksége van, így nem is tudnánk küldeni, de az álláspont nem is fog változni - szögezte le.

Magyarország, ha akarna sem tudna mások rendelkezésére bocsátani semmilyen katonai eszközt

- tette hozzá. Kifejtette, minden menekültnek segíteni kell, aki a szomszéd országból jön, ellátjuk a háború elől menekülőket. "ez egy jó ország, jó nép lakja" - mondta annak kapcsán, hogy a magyarok már rengeteg adomány gyűjtöttek.

A szankciók kapcsán Orbán elmondta, sosem rejtette véka alá, hogy nem hisz a jótékony hatásukban. "De most nem okosnak kell lenni, hanem egységesnek", úgyhogy a magyar kormány támogatja az unió által elfogadott szankciókat.

Érinti-e a szankciós csomag Magyarország energiabiztonságát? - hangzott el a kérdés, amire Orbán Viktor azt mondta, nem érinti, és nem is fogja érinteni.



Bár még nincs ágyúdörgés a határon, de a frontvonal közeledik Magyarország felé - mondta a kormányfő, aki szerint a jövő héten "észnél kell lenni". A miniszterelnök szerint minél tovább húzódik a háború, annál több lehet a kárpátaljai célpont, erre fel kell készülni.

Arra a kérdésre, hogy veszélyben vannak-e a magyarok, Orbán Viktor azt mondta: azzal kel és fekszik, hogy milyen döntéseket kell hozni, hogy biztonságban legyünk, illetve hogy „a háború árát ne velünk fizettessék meg.”

Címlapkép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher