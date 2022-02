Még mindig tart a Brexit-hullámvasút: eddig tarthatnak a kaotikus állapotok

Akik már azt hitték, hogy az Egyesült Királyságba irányuló és onnan induló nemzetközi rakományáramlás stabilizálódott, lehet, hogy előre ittak a medve bőrére, ahogy a mondás tartja. Bár csaknem két év telt el azóta, hogy az Egyesült Királyság 2020. február 1-jén kilépett az Európai Unióból, a Brexit-felfordulás még az óta sem ért véget. A vámszabályok változásait fokozatosan vezetik be, így következő lépésként 2022-ben új alaki követelményeket támasztanak.

2022. január 1-től újabb változások léptek életbe az Egyesült Királyság és az Európai Unió közötti határellenőrzések lefolytatására vonatkozó szabályokban. Małgorzata Matwiejuk, a lengyelországi Koroszczynban működő AsstrA Vámügynökség menedzsere úgy látja, a tervezett változtatások elsősorban az élelmiszerek, növények és növényi eredetű termékek exportját, valamint az Egyesült Királyságba történő behozatal kapcsán kiállítandó biztonsági nyilatkozatokat érintik.

Az AsstrA szakértője, Małgorzata Matwiejuk ismertetette a tervezett többlépcsős változtatásokat. Elmondta, hogy a változtatások első szakaszában teljes körű vámáru-nyilatkozatokat és ellenőrzéseket vezetnek be, azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy 2022. július 1-jéig még nem lesz szükség Biztonsági és Védelmi Nyilatkozatokra. Fontos ugyanakkor, hogy azon fuvarozók, akik az Egyesült Királyság kikötőin keresztül szállítanak árut, az áruszállító járművek mozgását ellenőrző rendszer, azaz a Goods Vehicle Movement Service használatával regisztrálják magukat.

Azt is meg kell jegyezni, hogy a növényi és állati termékek – köztük az élelmiszer- és takarmányrendszerek –, valamint a nagy kockázatú, nem állati eredetű élelmiszer-termékek brit importőrei továbbra is kötelesek előzetes értesítést küldeni szállítmányaikról. Ezenkívül továbbra is szükség lesz az ilyen termékek származását igazoló dokumentumokra.

Mi vár ránk az év második felében?

Az AsstrA szakértője az állati melléktermékek, növények és növényi termékek, hús és húskészítmények, magas kockázatú áruk és nem állati táplálékok magasabb fokú tanúsítására, dokumentálására, azonosító ellenőrzésére és fizikai ellenőrzésére hívja fel a figyelmet. Ezenkívül az országba belépő árukat csak a kijelölt határállomásokon lehet majd bevinni.

Az élő állatok ellenőrzésére azon kijelölt határállomásokon kerül sor, amelyek megfelelő működési feltételekkel rendelkeznek a belépési ponton. Ha egy ellenőrző állomás jelenleg nem rendelkezik ezekkel a feltételekkel, akkor az ellenőrzéseket egy másik belépési kikötőben végzik el, ahol ezek rendelkezésre állnak. Idővel több ilyen határellenőrző pont működik majd. 2022. július 1-től megkezdődnek az ellenőrzések Sevington belföldi ellenőrzési pontjain és a repülőterek kijelölt ellenőrző pontjain

– folytatta a koroszczyni AsstrA Vámügynökség menedzsere. Továbbá tilalom lép érvénybe a brit piacon tiltott vagy korlátozott termékek, azaz a hűtött darált marha-, sertés-, bárány-, birka- és kecskehús; hűtött vagy fagyasztott darált baromfi, futómadárról vagy vadmadárról mechanikusan leválasztott hús, nem osztályozott tojás és hűtött nyers húskészítmények behozatalára.

2022. szeptember 1-től, ezen időpontig minden tejtermék esetében fel kell készülnie az iparágnak a tanúsítványok ellenőrzésére és fizikai vizsgálatra, míg november 1-től, tehát az idei év végén minden állati eredetű termékre, így az összetett élelmiszer-készítményekre és a haltermékekre is bevezetik a tanúsítvány-ellenőrzést és a fizikai vizsgálatot.

Azt is meg kell jegyezni, hogy a CE-jelöléseket az Egyesült Királyságban ennél hosszabb ideig, 2023. január 1-jéig ismerik el. A CE-jelölés egy terméken azt jelzi, hogy az megfelel az európai előírások követelményeinek. Ez egyfajta biztosíték a fogyasztó számára a termék biztonságával kapcsolatban.

Az alapvető termékbiztonsági követelmények nem térnek el az európai előírásoktól, és nagy valószínűséggel nem is változnak a következő években

– hangsúlyozta Małgorzata Matwiejuk, aki hozzátette, hogy ez azt jelenti, hogy a vonatkozó európai szabványok követelményeinek megfelelő és CE-jelöléssel ellátott termékek megfelelnek az Egyesült Királyság által meghatározott szabványoknak is.