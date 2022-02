Óriási pénzeket bukhatnak a magyar fiatalok: felkophat az álluk, ha erre nem figyelnek

Rendszeresen előkerülnek elképesztő meggazdagodással kecsegtető lehetőségek, ám ezekkel érdemes óvatosan bánni, ahogy a szintén komoly növekedést és zuhanást is produkáló kriptodevizákkal is - derül ki a K&H összeállításából, amely tanácsot ad ahhoz, hogyan lehet a gyerekek zsebpénzét a szülők segítségével növelni.

Az utóbbi években a pénzügyi hírek egy jelentős része szólt a kriptodevizákról, szinte mindenki találkozhatott ezekkel. Érdemes azonban rendet tenni ezen a téren, ugyanúgy, ahogy a mesés, sok számjegyű nyereségeket ígérő befektetéseknél, amelyek akár jókora bukással zárulhatnak a K&H legújabb összeállítása szerint. Kiemelten kell kezelni a kriptodevizákat, amelyekkel a gyerekek is nap mint nap találkozhatnak a hírekben. A fiatalok által leginkább használt TikTok applikációt elárasztó hirdetések alapján a kriptodevizák menő, divatos dolognak tűnhetnek. Emellett azért is, mert kizárólag a neten elérhetőek, akár egy mobilappal is hozzá lehet férni, és könnyen lehet hatalmas hozamot elérni.

Fontos azonban tudni, hogy a bitcoin-nak és a hozzá hasonló fizetésre használható virtuális eszközöknek nincs hivatalos kibocsátójuk, nem tartoznak egyetlen ország hatóságának felügyelete alá sem. Ezért hiányoznak a megfelelő felelősségi, garanciális és kárviselési szabályok is, amelyek például visszaélés, ellopás esetén védenék a vásárlót. Tovább növeli a kockázatokat, hogy a fizetésre használható virtuális eszközök ára, felhasználási értéke rendkívül gyorsan és kiszámíthatatlan módon változhat.

Néhány népszerű online pénzügyi szolgáltató már szülői felügyelet mellett kínál 14 éves kortól szolgáltatásokat, és elérhető a kriptopénz vásárlási lehetőség. Éppen ezért a szülőknek sem árt tisztában lenniük azzal, milyen kockázatokat jelentenek a kriptodevizákkal kapcsolatos opciók.

A kriptodevizák árfolyamában extrém - sokszor rövid idő alatt két számjegyű - változások lehetnek. Nagyon bizonytalan célpontnak tekinthetőek befektetési szempontból, mert nem átlátható az árazásuk, vagyis az, hogy az adott pillanatban miért kerülnek épp annyiba. További komoly kockázatot jelent, hogy nincsenek róluk megbízható információk, de sok félrevezető információ is kering róluk internetszerte. Biztonság tekintetében is elmaradnak a hagyományos befektetésektől, mivel a velük kereskedő tőzsdék működése nincs egységesen szabályozva, bármikor változhatnak a feltételek. Azért is rizikósak, mert adódhat olyan piaci helyzet, amikor nem lehet pénzzé tenni - eladni - őket. Aki tehát kriptodevizába fekteti a pénzét, egyúttal kockázatot is vállal. Fontos azt már a gyerekeknek is megtanítani, hogy egyáltalán nem gyakori eset, amikor a spórolt pénz rövid idő alatt, akár 1 éven belül megduplázódik. Általános hüvelykujj-szabály, hogy a hozam és a biztonság fordított arányban van egymással: minél magasabb a hozam, annál nagyobb a kockázat is.

Természetesen a gyerekeket érdemes ösztönözni arra, hogy a zsebpénzükből kezdjenek el takarékoskodni. Ezt a szülők díjazhatják akár azzal, ha a spórolt pénz összegét kiegészítik. Célszerű a fiataloknak szánt bankszámlán ezt megtenni, mert akkor pontosan követhető, hogyan gyarapodik a pénz. A szülő abban is segíthet, ha van például profi befektetési szakemberek által kezelt befektetési alapokban megtakarítása, akkor a gyerek spórolt pénzének egy részét ott “kamatoztatja”. A hozameredményeket pedig együtt megbeszélik, miként tud tovább gyarapodni a félretett összeg.