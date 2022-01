Társasági adó törvény: mennyi a társasági adó mértéke 2022 évében?

Magyarországon számos adónem terheli a különféle cégeket, vállalkozásokat, ezek közül az egyik speciális eset a társasági adó, ami első ránézésre sokak számára bonyolultnak tűnhet, azonban sokkal könnyebb átlátni a rendszeren, mint azt gondolnánk. Cikkünkben eláruljuk, mi az a társasági adó, és hogy mi a társasági adó törvény lényege, kiknek kell befizetni ezt a járulékot.

Mit mond ki a társasági adó törvény 2022: mennyi a társasági adó 2022 évében, mennyi a társasági adó mértéke 2022 januárjától? Milyen változásokon ment keresztül a társasági adó az elmúlt évek során? Kikre vonatkozik a társasági adó törvény és kik nem kötelezettek a társasági adó, röviden „TAO” megfizetésére? Milyen társasági adó változásokat szükséges figyelemmel kísérnünk, miben változott a társasági adó jogszabály?

Mi az a társasági adó?

A társasági adó egy speciális magyar adónem, ami a társas vállalkozókat érinti – ebbe a kategóriába tartoznak például a Bt-k, KFT-k, a szövetkezetek és egyéb szervezetek is. A társas vállalkozók Magyarországon több adótípus közül választhatják ki a számukra leginkább kedvező opciót (választható a társasági adó mellett bizonyos feltételekkel kisvállalati adó, vagy a kisadózó vállalkozások tételes adója is). A társasági adó mértékét befolyásolja, hogy a vállalkozásnak milyen adózás előtti csökkentő vagy növelő eredményei vannak, mindemellett a társasági adó törvény (1996. évi LXXXI. törvény; Tao tv.) is számos ponton módosul 2022-től.

Minden vállalkozás számára célszerű a lehető legegyszerűbb és a tevékenysége szempontjából a legkedvezőbb adózási formát kiválasztania. Ide tartozik a KATA és a KIVA mellett az EVA is, azonban számos esetben a TAO a legideálisabb választás, ugyanis a társasági adó 2022 évében is a korrekciós tételeken alapszik, minden vállalkozás esetében más-más befolyásoló tényezőkkel kell számolni. Nézzük a társasági adó számítás alapjait: mi a társasági adó lényege?

Hogyan számítják ki a társasági adót?

A társasági adó tárgya a társas vállalkozás vagyonszerzésre irányuló gazdasági tevékenysége, az adó alapja a számviteli törvény szerinti adózási eredmény (az üzleti évi beszámolóban kerül kimutatásra), amelyet befolyásolnak a társasági adó törvény által meghatározott korrekciós tételek. Abban az esetben, ha a társasági adó alapja nem éri el az elvárt jövedelemszintet, akkor törvényes vélelemként a vélelmezett adóalap kerülhet megállapításra. Az állam célja, hogy a magyar vállalkozások nyereségesek és fizetőképesek maradjanak, éppen ezért az állam egyszerre ad és el is vesz, ennek mértékét pedig a TAO törvény szabályozza.

Megkülönböztetünk az adóalapot növelő, illetve csökkentő korrekciós tételeket, amelyek kulcsfontosságú tényezők a társasági adó számítása során:

Társasági adóalap növelő tételek:

A társasági adó törvény bizonyos esetekben szankcionálja a társas vállalkozást, ugyanis bármikor felmerülhetnek olyan események, amikor megkérdőjelezhetővé válik, hogy valóban megfelelt-e a vállalkozás magatartása az ésszerű gazdálkodás követelményeinek. A TAO törvény az adóalap védelme érdekében ellensúlyozza a Számviteli törvény által szabályozott lehetőségeket, például rögzíti az alkalmazandó leírási kulcsokat.

Társasági adóalap csökkentő tételek:

Ahogy a társasági adó törvény szankcionál, úgy támogat is bizonyos tevékenységeket, amelyeknek köszönhetően csökken a társasági adó alapja, így az állam elősegíti az adóalanyok fejlődését, nyereségességét. Támogatás jár például a kutatásokra, foglalkoztatásokra, ingatlan felújítására, KKV beruházásokra irányuló tevékenységekre.

A társasági adó számítása tehát a következő módon történik:

adóévi bevételek – adóévi költségek és ráfordítások = adózás előtti eredmény adózás előtti eredmény – csökkentő korrekciós tételek + növelő korrekciós tételek = adóalap adóalap x 9% adókulcs = számított társasági adó számított társasági adó – adókedvezmény = befizetendő összeg

Ha veszteség keletkezik, negatív adóalappal számolunk, vagyis a veszteség összegét bizonyos feltételek mellett elhatárolhatjuk, és azzal az összeggel a következő 5 adóév során csökkenthető az adózás előtti eredmény. Fontos tudnunk, hogy ezzel a veszteségkorrekciós lehetőséggel maximálisan 50%-kal csökkenthető az adóalap.

Mikor keletkezik társasági adó fizetési kötelezettség?

A társasági adó fizetésére belföldi és külföldi adóalanyok egyaránt kötelezettek lehetnek:

belföldi illetőségű személyeknél azon a napon jön létre a társasági adó fizetési kötelezettség, amikor közokiratba foglalják a társasági szerződést, vagy amikor létrejön a vállalat;

külföldi társasági adó alany esetén a fiók cégbírósági bejegyzési napjától kezdve jön létre, cégnyilvántartásba nem bejegyzett telephely esetén pedig az első jognyilatkozat megtételének dátumától kötelező a társasági adó 2022 évi megfizetése.

Kik a társasági adó alanyai?

1. A társasági adó belföldi alanyai

Gazdasági társaságok;

szövetkezetek;

ügyvédi irodák, végrehajtó irodák, közjegyzői irodák, szabadalmi ügyvivői irodák;

vállalatok: állami vállalatok, állami gazdálkodó szervek, trösztök, bizonyos jogi személyek vállalatai, leányvállalatok;

alapítványok, közalapítványok, köztestületek, egyesületek, lakásszövetkezetek;

erdőbirtokossági társulat, vízitársulat;

MRP (Munkavállalói Résztulajdonosi Program);

ERIC (Európai Kutatási Infrastruktúráért Felelős Konzorcium);

önkéntes kölcsönös biztosítópénztárak;

felsőoktatási intézmények és az általuk működtetett intézmények, diákotthonok;

európai területi társulások;

egyházi jogi személyek;

olyan külföldi személyek, akiknek az üzletvezetési székhelye belföldön van;

bizalmi vagyonkezelési szerződések alapján kezelt vagyon;

egyéni cégek.

2. A társasági adó külföldi alanyai

Ingatlannal rendelkező magyar társaság olyan külföldi tagja, aki részesedésének kivonása, elidegenítése során jövedelemhez jut;

olyan külföldi vállalkozások, amelynek a telephelye Magyarországon van.

Mind a külföldi, mind a belföldi társasági adó alanyokra ugyanazok a feltételek vonatkoznak.

Kivételek a társasági adó törvény alól

Nem kell társasági adót fizetnie…

a Magyar Nemzeti Banknak;

a Magyar Távirati Irodának;

a magyar politikai pártoknak;

a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nek.;

a Foglalkoztatottak foglalkoztatása céljából létrehozott KHT-knek;

a Közlekedési, hírközlési és vízügyi tartalékgazdálkodási KHT-nek;

a Közszolgálati műsorszolgáltatásnak;

a Tartalékgazdálkodási közhasznú társaságnak;

a felszámolás alatt álló vállalkozásoknak;

illetve olyan vállalkozások esetében sincs társasági adó, amelyek más, egyszerűsített adózási formát választottak.

Mikor szűnik meg a társasági adó fizetési kötelezettség?

Belföldi vállalkozás esetében a vállalkozás megszűnésének napjától, vagy attól a naptól fogva, amikor valamilyen okból kikerül az adó hatálya alól (pl. ha más adózási formát választ).

Külföldi adóalany esetén a társasági adó törvény hatálya alóli kikerülés a fióktelep cégnyilvántartásból való kitörlésétől, a felszámolási eljárás kezdetétől, vagy a megszűnést eredményező jognyilatkozat megtételének napjától lehetséges.

Hogyan változott a társasági adó mértéke?

A társasági adó mértéke 1997-2003 között: 18%-os társasági adó;

A társasági adó mértéke 2004-2005 között: 16%-os társasági adó;

A társasági adó mértéke 2006-2007 között: 16%-os társasági adó, 5.000.000 Ft adóalap alatt, feltételektől függően 10%;

A társasági adó mértéke 2008-2009 között: 16%-os társasági adó, 50.000.000 Ft adóalap alatt 10%;

A társasági adó mértéke 2010-2016 között: 19%-os társasági adó, 500.000.000 Ft adóalap alatt 10%;

A társasági adó mértéke 2017-2022 között, napjainkig: a pozitív adóalap 9%-a, ami tovább csökkenthető adókedvezmény igénybevételével, amennyiben a vállalkozás jogosult rá.

Mennyi a társasági adó 2022 során?

Tehát, ahogy a fentiekben is levezettük, a magyar társasági adó mértéke 2022 évében 9%.

Milyen társasági adó kedvezmények igényelhetőek?

Alapesetben ide tartozik a beruházási kedvezmény, a térségi- és egyéb kedvezmények, a kis- és középvállalkozók kedvezménye, és a fejlesztési kedvezmény is, amelyek számos alkategóriákra bonthatóak. Összességében annyit érdemes tudnunk a társasági adókedvezmények kapcsán, hogy a kedvezményt már a kiszámított adóból vonják le, vagyis nem számítanak az adóalapot befolyásoló korrekciós tételek közé. A kedvezményeket ebben az esetben leginkább úgy kell elképzelnünk, hogy az állam lemond az őt megillető bevétel egy részéről, ezzel támogatva bizonyos tevékenységeket.

Társasági adó változások 2022: Mi változik idén a TAO kapcsán?

Habár a társasági adó 2021 évében is számos ponton módosult, az idei társasági adó változások is fontos mérföldkőnek számítanak a társasági adózás történetében. Nézzük, mi változik idén!

1. Kekva adókedvezmény

2021.05.01-jén hatályba lépett a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló törvény, röviden „Kekva tv.” – ennek értelmében az alapítás feltételei a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvánnyá történő minősítés, az alapítói vagyonrendelés (600 millió Ft tőkeminimum), illetve a bírósági nyilvántartásba vétel. A KEKVÁ-k igénybe vehetnek ingyenes támogatásokat, emellett számos esetben csökkenthető számukra az adózás előtti eredmény is.

2. Kkv-k fejlesztési adókedvezménye

A kis- és középvállalkozások beruházásaival kapcsolatban 2022.01.01-től csökken a fejlesztési adókedvezményre jogosító értékhatár (kisvállalkozásnál 50, középvállalkozásnál 100 millió Ft).

3. Regionális fejlesztési térkép

2022 és 2027 között Budapest kivételével Pest megye önálló, úgynevezett „A” régióként megkapja a maximális, 50%-os támogatást.

4. Globális minimumadó

Elfogadásra került az OECD kétpilléres globális adóreformja, melynek második pillére a globális minimumadó bevezetésére vonatkozik. 2023-tól az érintett társaságok (750 millió eurós éves konszolidált árbevétel fölötti multinacionális cégek) minimum 15%-os adókulccsal adóznak majd.

A társasági adó bevallása

A társasági adó bevallását mindig az adóévet követő május 31-ig kell megtennünk, ez a dátum a társasági adó fizetési határidő is – a társasági adó bevallása idén 2022.05.31-én történik, a 2021-es adóévre vonatkozólag, ezt egyszerűen megtehetjük az ÁNYK, azaz a NAV Általános Nyomtatványkitöltő programjának használatával. Amennyiben a vállalkozás éves árbevétele meghaladta a 100 millió Ft-ot, a társasági adóelőleg bevallása is kötelező, amelyben feltüntetjük az esedékességi időre jutó összeget. Halasztás esetén számoljunk a kamatokkal!