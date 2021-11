Durván megdrágult a temetkezés Magyarországon: jócskán felvitte az árakat a járvány

A világjárvány alatt megnövekedtek a munkaterhek is, így növekedtek a temetkezési szektor költségei is. Az előző évhez képest látványos drágulást tapasztalhatunk.

Bár a koporsós és a hamvasztásos alapszolgáltatás ára szinte évről évre emelkedik, idén a többi költséggel együtt a járulékos költségek is emelkedtek, így nagyban emelkednek a temetkezési szektor árai. A temetkezés egyszerűbb formái is egyre nagyobb anyagi terhet jelentenek a hozzátartozóknak, így egyre kevesebben engedhetik meg maguknak a szándékuk szerinti méltó búcsúztatást.

Az előző évhez képest mintegy 10 százalékkal többe kerül a temetkezés. Nem csak a koporsók alapanyát adó fa ára növekedett, hanem a szállításhoz szükséges benzin és a hűtést biztosító áram is. Mindemellett egyre kevesebb a sírásó is, míg a világjárvány miatt a szektor munkaterhei is megnőttek, olvashatjuk a G7 összeállítását.

A KSH adatsora szerint kiderül, hogy idén szeptemberben a koporsós temetési alapszolgáltatás (sírásással, ravatalozással, temetéslevezetéssel, gyászkocsival) 293 230 forint, míg a hamvasztás utáni alaptemetés (ravatalozással, áldozati lánggal, temetéslevezetéssel valamint az urnát szállító gyászkocsival) 212 210 forint.

Bár ez több, mint 10 százalékos drágulást jelent, vannak olyan szolgáltatók, akik nem emeltek árat. A drágulás miatt a temetkezési vállalkozók már korábban jelezték, az állam segíthetné a hozzátartozókat a temetkezési áfa csökkentésével, valamint az állami kegyeleti előtakarékossági számla bevezetésével.