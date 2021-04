Nem pihentek a magyar bojlerek, kazánok: rengeteg gáz fogyott februárban

Az európai földgázszektor februári eseményei a hazai piacot is érintették, az importcsökkenés azonban nem okozott fennakadást, köszönhetően a jelentős tárolói készleteknek. A hideg időjárás miatt februárban magasabb volt földgázfogyasztás.

A MEKH februári földgázpiaci jelentése szerint a hazai piacon a hidegebb időjárás a fogyasztás emelkedését okozta, ami a szökőnap hatásától megtisztítva 8,3 százalékkal volt magasabb a tavaly februárinál. A kereslet annak ellenére nőtt, hogy a gáztüzelésű erőművek felhasználása csökkent.

Az európai spot piacokat a tavaly februárral összevetve közel 50 százalékkal magasabb gázárak jellemezték. 2020 őszére elmúlt a globális gázpiacot a megelőző két évben jellemző kínálati bőség, különösen a távol-keleti országok magas LNG-kereslete emelte a globális gázárakat. A hónap elején az LNG-import elmaradása emelte az európai árakat, míg a hónap második felében az ázsiai kereslet enyhülésével újra visszatérő LNG-szállítmányok és az enyhébbre forduló időjárás támogatta az árak csökkenését.

Az európai gázellátás szerkezetében jelentős változást hozott, hogy a 2019 végén megkötött orosz–ukrán tranzitszerződés értelmében évi 65 milliárdról 40 milliárd köbméterre csökkent az orosz gáz Ukrajnán keresztüli szállítása – és egyelőre nem látszik jele annak, hogy ezt az orosz fél rövidtávú kapacitásszerződésekkel kiegészítené. Az alacsonyabb importot az intenzívebb kitárolás pótolta.

Az európai ellátás átalakulása közvetlenül érintette a hazai piaci folyamatokat is. A tavalyi év februárjához viszonyítva minden importponton csökkent a behozatal, és töredékére estek vissza a tranzitszállítások. A felhalmozott nagy tárolói készleteknek köszönhetően azonban továbbra is bőséges a gázkínálat, így továbbra is olcsóbb volt a másnapi gáz ára a magyar piacon, mint Bécsben, illetve a nyugat-európai tőzsdéken.