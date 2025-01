Mindenki tudja, hohy káros és rákkeltő mégis fogyasztjuk: itt a válasz a nagy alkohol dilemmára

Az Egyesült Államokban egyre nagyobb aggodalommal tekintenek a mérsékelt alkoholfogyasztás egészségügyi hatásaira. Bár a legtöbb felnőtt fogyaszt alkoholt, a legújabb tudományos eredmények és kormányzati jelentések ellentmondásos képet festenek az alkohol lehetséges kockázatairól és előnyeiről. Az idén felülvizsgálandó hivatalos étrendi ajánlások várhatóan árnyaltabb megközelítést alkalmaznak majd- összegezte a CNN.

A túlzott alkoholfogyasztás káros hatásai jól ismertek, de újabb tanulmányok szerint még az alacsony szintű fogyasztás is veszélyes lehet. Az Egészségügyi Világszervezet álláspontja szerint "az alkoholfogyasztás egyetlen szintje sem biztonságos az egészségünkre nézve".

Az Egyesült Államok jelenlegi étrendi iránymutatásai szerint a férfiaknak napi legfeljebb két, a nőknek pedig egy olaszra kellene korlátozniuk az alkoholfogyasztást. Két nemrégiben készült kormányzati jelentés azonban ellentmondásos következtetésekre jutott az alkohol lehetséges kockázatait és előnyeit illetően.

A közvélemény hozzáállása már most változóban van. Egy új CNN-felmérés szerint az amerikai felnőttek fele gondolja úgy, hogy a mérsékelt alkoholfogyasztás káros az egészségre, ami több mint kétszerese a két évtizeddel ezelőtti aránynak. A nők, a fiatalabb felnőttek, valamint a demokraták és függetlenek nagyobb valószínűséggel vélekednek így. Az alkohol és a rák közötti kapcsolat jól ismert. Dr. Vivek Murthy sebész főorvos szerint ez elegendő indok arra, hogy felszólítson az alkoholtartalmú italok frissített egészségügyi figyelmeztető címkézésére.

Az alkohol a rák jól ismert, megelőzhető oka, amely évente mintegy 100 000 rákos megbetegedésért és 20 000 rákos halálesetért felelős az Egyesült Államokban - ez több, mint az USA-ban évente 13 500 alkohol okozta közlekedési baleset halálos áldozata -, az amerikaiak többsége azonban nincs tisztában ezzel a kockázattal

- mondta Murthy. A CNN felmérése szerint az amerikai lakosság 74%-a támogatja az új figyelmeztető címkék bevezetését az alkoholtartalmú italokon. A táplálkozási irányelvek következő kiadásának megalapozására készült egyik jelentés megerősítette az alkohol és a rák közötti kapcsolatot, de különböző bizonyossággal. A kutatók "mérsékelt bizonyossággal" arra a következtetésre jutottak, hogy a mellrák kialakulásának kockázata magasabb a mértékkel ivóknál, mint az absztinenseknél.

Ugyanez a jelentés azonban talált néhány lehetséges pozitív összefüggést is a mértékletes alkoholfogyasztás és az egészség között. A mértékkel ivóknál kisebb volt a szívroham és a nem halálos kimenetelű stroke kockázata, valamint az általános halálozás is alacsonyabbnak bizonyult.

Egy másik, a HHS által összehívott független testület által készített jelentés szintén alacsonyabb stroke-kockázatot talált a napi egy italt fogyasztóknál, valamint alacsonyabb cukorbetegség-kockázatot az ilyen szinten ivó nőknél. Ugyanakkor megállapította, hogy az alkoholfogyasztásból eredő halálozás kockázata már alacsony szintű fogyasztásnál is jelentkezik.

Sok szakértő óva int attól, hogy az alkoholfogyasztást kategorikusan egészséges szokásnak tekintsük. Dr. Katherine Keyes, a Columbia Egyetem professzora szerint: "Voltak különbségek a módszertanban, és ezért vannak különbségek az eredményekben. De ha szétszedjük a tanulmányokat, az alapjául szolgáló tudományos eredmények következetesek."

Dr. Ned Calonge, a Nemzeti Akadémiák jelentését készítő bizottság elnöke figyelmeztet arra, hogy a mérsékelt alkoholfogyasztás és az alacsonyabb összhalálozás közötti kapcsolat nem szabad az alkohol és az egészség közötti kapcsolat összegzéseként értelmezni.

Az alkohol egészségre gyakorolt hatásaival kapcsolatos kutatásoknak vannak hiányosságai, ami hozzájárul az adatok értelmezésének szélesebb körű lehetőségeihez. A "mérsékelt" alkoholfogyasztás meghatározása nem következetes, és a megfigyelésen alapuló tanulmányok nem tudják bizonyítani az ok-okozati összefüggéseket.

Ennek ellenére sok szakértő szerint a kockázatra utaló bizonyítékok túl erősek ahhoz, hogy figyelmen kívül lehessen hagyni őket. Dr. Ahmed Tawakol, a Massachusetts General Hospital kardiológusa szerint: "Ha ugyanezt a gondolkodásmódot alkalmazzuk az alkohollal kapcsolatban, akkor azt mondanánk, hogy az alkoholnak látszólag van néhány olyan mechanikai hatása, amely előnyös, de ugyanakkor valóban elfogadhatatlan mellékhatásokkal jár."

A CNN új közvélemény-kutatása szerint az amerikaiak megosztottak abban a kérdésben, hogy a kormánynak egészségügyi ajánlásokat kellene adnia a lakosságnak, vagy az egyénekre kellene bízni a döntést. Sokan már most is saját maguk döntenek: tíz felnőttből körülbelül négy egyáltalán nem iszik, míg minden nyolcadik felnőtt részt vett már a Száraz Januárban.