Minden 65 év feletti magyarnak ingyen jár ez az eszköz: a kormányablakban osztogatják, sokan már meg is kapták

Januártól a kormányablakokban is elindul a regisztrációs lehetőség a Gondosóra-programra - jelentette be egy pénteki Facebook-videóban a közigazgatási és területfejlesztési miniszter. Navracsics Tibor elmondta: így már nem csak online és az ingyenes zöldszámon, de személyesen is igényelhető lesz a Gondosóra minden kormányablaknál.

Ez a hiánypótló intézkedés a program szolgáltatásainak fejlesztésén túl a kormányablakok minőségét is új szintre emeli, kifejezve az állampolgárok és az állam kapcsolatának közvetlenségét és ügyfélközpontúságát - tette hozzá. A tárcavezető mindenkit arra bátorított: éljen az új lehetőséggel a gyors és személyes regisztráció érdekében. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Mára minden harmadik 65 év feletti polgár Gondosóra-felhasználó. A kormányablakokban történő igénylés lehetővé tétele is jelzi: milyen a szolgáltató állam a gyakorlatban - hangsúlyozta Nyitrai Zsolt.

