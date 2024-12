Láthatatlan vész leselkedik a magyarokra karácsonykor: sokan vannak bajban, de nem is tudják

Magyarország már most is a világ egyik legelhízottabb nemzete statisztikai adatok szerint a magyar nők 60%-a, a férfiak 77%-a túlsúlyos vagy elhízott - az ünnepi időszak ráadásul csak súlyosbítja a helyzetet. Karácsonykor sokan túlzásba viszik az evést, ami szemmel látható pluszkilókat eredményez. A Pénzcentrum Erdélyi Alíz dietetikust kérdezte arról, hogyan kerülhetjük el a túlevést az ünnepek alatt.

Nemzetközi statisztikák szerint Magyarország évek óta a világszinten is előkelő helyen áll a "legelhízottabb" országok rangsorában. Pedig a probléma nem csupán esztétikai kérdés: az elhízás számos krónikus betegség – például a cukorbetegség, a szív- és érrendszeri problémák – melegágya, ami hosszú távon az egészségügyi rendszerre is hatalmas terhet ró. Az egyébként is súlyos helyzetre pedig minden évben rátesz egy lapáttal a karácsonyi időszak. Az ünnepi szezonban a bőséges lakomák, az egymást követő vendégségek és a finom, de gyakran kalóriabombának számító ételek hatására az emberek hajlamosak a kelleténél jóval többet fogyasztani.

Sokan ilyenkor szinte „versenyt esznek”, mondván, hogy „csak egyszer van karácsony”, de az ünnepek végére ez a hozzáállás szemmel látható eredményt hoz a mérlegen. Pár kiló plusz könnyedén felszalad, amit aztán sokan hónapokig vagy akár évekig sem tudnak ledolgozni. Pedig a karácsony kéne arról szóljon, hogy teljesen kontrollt veszítünk az étkezéseink felett.

Érdemes tisztában lenni azzal, hogyan kerülhetjük el a túlevést és hogyan élvezhetjük a finom falatokat anélkül, hogy átesnénk a ló túloldalára. A Pénzcentrum kérdéseire Erdélyi Alíz dietetikus, táplálkozástudományi szakember, a Magyar Dietetikusok Országos Szövetségének (MDOSZ) főtitkára adott hasznos tippeket és tanácsokat arról, hogyan őrizhetjük meg mértékletességünket az ünnepi időszakban.

Létezik egészséges karácsonyi menü

A hal, mák, dió, gyümölcsök, aszalt gyümölcsök, káposzta nemcsak a karácsony elengedhetetlen alapanyagai, hanem az egészséges táplálkozás szerves részei. Az olajos magvakat (pl. dió, mogyoró, tökmag) sótlan formában heti 2-3-szor, kis maroknyi mennyiségben ajánlja az OKOSTÁNYÉR®. A hazai táplálkozási ajánlásban hetente legalább egyszer hal is szerepel az étrendben - mondta el kérdésünkre Erdélyi Alíz.

Az ünnep elképzelhetetlen mákos guba és mákos bejgli nélkül. A mák igen sok energiát tartalmaz - 10 dkg 537kcal. E mellett számos értékes összetevője van, az ásványi anyagok közül igen gazdag káliumban, magnéziumban, kalciumban és a vasban. A minőséghez azonban szorosan kapcsolódik a mennyiség is. A mértéket az ünnepek alatt is érdemes tartani.

Ha nem akarunk eltérni a hagyományoktól, de szeretnénk kicsit kevesebb energiával rendelkező ételeket feltálalni a rántott halat el lehet készíteni sütőben vagy már szinte zsiradék nélkül sütő otthoni készülékben is (airfryer). A majonézes krumplinál a mártáshoz zsírszegényebb tejfölt használjunk, a töltött káposztába a hús sovány sertéscomb legyen. Ha szeretnénk süteményeket is enni a főétel részeként, akkor a káposztából vagy rántott halból együnk kevesebbet.

Hogyan kerülhetjük el a túlevést az ünnepi időszakban?

A szakember a következő tanácsokkal látta el a már karácsony előtt is egészségtudatosabb életmódra törekvő magyarokat:

Tervezzük meg az étkezést, ha tudjuk, hogy szenteste lesz a fő étkezés, akkor délben csak egy könnyű ételt fogyasszunk és délután ne nassoljunk. Természetesen a hagyományos édességek mellet legyen gyümölcsös tál vagy akár gyümölcssaláta, hogy aki könnyebb, energiaszegényebb desszertet szeretne, az is tudjon választani.

Étkezzünk lassan, jól rágjunk meg minden falatot, így előbb kialakul a jóllakottság érzete és az emésztőrendszer munkáját is segítjük. Élvezzük a szépen megterített asztalt, a társaságot. Most nem kell rohanni.

Napi ötszöri étkezés ilyenkor is javasolt, ami segít a túlevés elkerülésében, de ha elfogyasztunk egy-egy kocka csokit vagy szaloncukrot, az is étkezésnek számít!

Az édességet, desszertet a főétkezés után legalább egy órával fogyasszuk el, így elkerülhetjük, hogy a gyomrunkat megerőltessük.

Sokszor nem szeretnénk megbántani a ház asszonyát és mindenből szedünk és eszünk, annyiszor, ahányszor kínálnak. Ez nem egy jó választás. A legegyszerűbb megoldás, ha csak egy szeletet veszünk vagy ha több különlegességet szeretnénk megkóstolni épp csak egy falatot, egy villányit veszünk belőle.

Mozogjunk minden nap a friss levegőn, ez állhat akár fél óra intenzívebb sétából is, de ha nem esik az eső egy hosszabb túra is sokat segít két ünnep között.

A hagyományos élelmi anyagokat, élelmiszereket felhasználva, de korszerűbb konyhatechnikai eljárásokkal elkészített ételek, ha azokból élvezettel, de mértékkel fogyasztunk nem fognak felesleges kilók formájában az ünnepek után maradandó emlékként figyelmeztetni bőséges étkezésünkre.

Így változott a magyar emberek egészségtudatossága az elmúlt években

A 2019. évi Európai lakossági egészségfelmérés (ELEF2019) eredményei alapján a magyarok 98%-a gondolja úgy, hogy tud tenni az egészségéért: döntő többségük szerint nagyon sok (26%), illetve sok (58%) múlik rajtunk. Az egészségtudatosság többek között a táplálkozás terén is megnyilvánulhat, egyik fontos eleme a zöldség- és gyümölcsfogyasztás.

A lakosság 55%-a napi szinten, további 35% hetente legalább egyszer, 9,4% pedig ritkábban, mint hetente, vagy soha nem eszik gyümölcsöt, míg zöldséget 45%-uk fogyaszt napi, 46%-uk heti rendszerességgel, és 8,8%-uk ritkábban, mint hetente, vagy soha. A lakosság 30%-ának került 2019-ben legalább naponta egyszer valamilyen feldolgozott húskészítmény (például szalámi, felvágott, szalonna, sonka, kolbász, virsli, májkrém) az étkezőasztalára.

A hazai egészséges táplálkozási ajánlás szerint naponta 5 adag zöldség-és gyümölcsfogyasztás ajánlott. Húsokból hetente legfeljebb 350-500 g főtt/párolt/sült (500-700 g nyers) vöröshúst (pl. marha, sertés) javasol. Feldolgozott húsipari termékeknél legfeljebb alkalmanként, kis mennyiségben - hangsúlyozta a szakértő, majd hozzátette:

A nők 60%-a, a férfiak 77%-a túlsúlyos vagy elhízott. Így még sok tennivaló van az egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozás megvalósítása terén.

Mennyiben megfizethető manapság egy "egészséges karácsonyi menü" megalkotása?

A szakember szerint az élelmiszerárak jelentős változása miatt is igaz, hogy a kevesebb több. Vagyis már december elején állítsuk össze a menüt, tervezzük meg hány emberre főzünk.

"Nem kell 3 adagot számolni egy főre és nem kell 3-4 féle ételt készíteni egy étkezésre. Így nemcsak kalóriákat, hanem jelentős forintokat is „megspórolhatunk”. Mindezeken túl, ha már időben tudjuk mit fogunk készíteni érdemes figyelni az akciókat" - zárta gondolatait Erdélyi Alíz.