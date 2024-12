Tényleg a méret a lényeg? Vallottak a szakértők, a legtöbb magyar így éli az életét

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A magyarok egészségügyi állapota aggasztó: a várható élettartam több mint négy évvel elmarad az európai átlagtól, és a megelőzhető halálozások aránya is kiugróan magas. A Just Clear szervezésében, a SYNLAB szakmai támogatásával megvalósuló Just Clear Életmód és Fitness Konferencia az egészséges életmód, a modern diagnosztika és a tudatos táplálkozás kapcsolatát, a genetika és az életmód szerepét mutatta be a hosszú, kiegyensúlyozott, egészséges élet érdekében.

A konferencia olyan témákba adott betekintést, mint a bél és a bőr mikrobiomjának működése, az elhízás, az alvás és a genetika kapcsolata, a nutrigenetika, a pszichogenetika, a gyógyszerbiztonság, a szépség és egészség megőrzése a menopauza során, illetve a longevity genetika. Az esemény nem csak sportolóknak, edzőknek, dietetikusoknak, egészségügyi szakembereknek szólt, hanem mindazoknak, akik érdeklődnek az egészséges életmód, a táplálkozás és a genetika kapcsolata és a longevity iránt, valamint szeretnék megérteni, hogyan alakíthatják ki saját egészségmegőrző, tudatos és preventív életmódjukat. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Kövess minket a Google Hírek-ben is! Nyugtalanítók a magyarok egészségügyi mutatói A magyarok egészségi állapota aggasztó képet mutat: a várható élettartam 4,6 évvel marad el az uniós átlagtól (nők esetében 4,1, férfiaknál 5,3 év a lemaradás), míg a túlsúlyos és elhízott emberek aránya az unióban a harmadik legmagasabb. A megelőzhető halálozások rátája a legrosszabb az EU-ban, és a fiúgyermekek több mint harmada nem éri meg a 65 éves kort. A gyerekek 30%-a túlsúlyos. A halálozások 9,7%-a pedig a mozgásszegény életmód következménye. Az ebből fakadó közvetett és közvetlen egészségügyi kiadások a GDP több mint 7%-át emésztik fel. Az életmód szerepe kiemelten fontos, 43%-os arányban befolyásolja egészségünket, megelőzve a genetikai tényezőket és az egészségügyi ellátást - foglalta össze a tényeket Révész Máriusz, a Miniszterelnökség aktív Magyarországért felelős államtitkára a konferencián tartott előadásán. Hozzátette a változás érdekében mindannyiunknak saját egészségünk szakértőjévé kell válnia. EZ IS ÉRDEKELHET Tényleg ez lehet az új csodagyógyszer? Nemcsak a fogyáshoz jó, egy teljesen más területen is hatékony A vizsgálat eredményei szerint az alkoholizmusban szenvedő embereknél az alkoholmérgezés aránya 50 százalékkal volt alacsonyabb azoknál, akik ilyen típusú gyógyszereket szedtek. Mikrobiom és modern diagnosztika: az egészség új alapjai Az egészségmegőrzés egyik legaktuálisabb témája a mikorbiom működése és optimalizálása. A bél-agy tengely és a bél mikrobiom szerepe az egészség és teljesítmény terén kiemelkedő, hiszen a bélbaktériumok összetétele közvetlenül hat az agyi funkciókra és az immunrendszerre. A mikrobiom állapota jelentős mértékben befolyásolja az állóképességet, az erőfejlesztést, a gyulladások csökkentését, a pihentető alvást és a mentális egyensúly fenntartását. Szász Máté biológus, a SYNLAB Sport és Prevenciós Diagnosztika szakmai igazgatója hangsúlyozta, hogy az étrend változtatásával gyors és látványos javulás érhető el a bélflóra egyensúlyában, ami már néhány héten belül érzékelhető. A mikrobiom terápiák diagnosztikán alapulnak és személyre szabottak, hiszen az étrendi ajánlásokat az egyén bélflórájának aktuális összetétele határozza meg. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) Mesterséges intelligencia a diagnosztikában A konferencia egyik legizgalmasabb témája a mesterséges intelligencia szerepe volt az egészségügyi ellátás forradalmasításában. Az MI megoldást nyújthat az orvoshiány egyre égetőbb problémájára, de mintázatelemző és kockázatbecslő képessége a vizuális elemzésben és a diagnosztikában is nélkülözhetetlenné teszi. A mesterséges intelligencia által támogatott OKOSLELET rendszer a SYNLAB és a Debreceni Egyetem Klinikai Központjának közös fejlesztése forradalmasítja a laborleletek értékelését. A szoftver több mint 1,3 millió magyar páciens 15 évre visszanyúló adatait, százmillió betegadatot elemez, hogy 14 betegségcsoport – például szív- és érrendszeri problémák, daganatos betegségek, cukorbetegség, illetve ritka betegségek – kockázatát állapítsa meg. A hagyományos laborleletekkel szemben az OKOSLELET nemcsak a referenciaértékektől való eltéréseket jelzi, hanem egyéni és populációs adatokat összevetve kockázatelemzést is végez. Dr. Csernák Zsolt, a SYNLAB orvosigazgatója szerint a rendszer alkalmazásával a háziorvosok és szakorvosok iránymutatást kapnak a potenciális rizikófaktorokról, így az időben diagnosztizált betegségek hatékonyabban kezelhetők. A hosszú élet titka, a longevity tudománya A modern társadalmakban az élettartam folyamatosan növekszik, de az életminőség sokszor nem tart lépést ezzel. Ezért egyre nagyobb figyelem irányul azokra a módszerekre és technológiákra, amelyek az egészséges életévek számát növelhetik. Nemcsak az számít, hogy hosszabb életet éljünk, hanem arról is, hogy ezt az időt egészségesen, aktívan és betegségmentesen töltsük. A longevity célja az, hogy az öregedéssel járó betegségek (mint például a szív- és érrendszeri problémák, cukorbetegség, Alzheimer-kór) kialakulását késleltesse vagy megelőzze, valamint az életminőséget a lehető legmagasabb szinten tartsa a teljes élettartam alatt. A konferencia üzenete világos: mindannyian tehetünk azért, hogy hosszabb, egészségesebb és boldogabb életet élhessünk. „A SYNLAB, mint Európa legnagyobb labordiagnosztikai szolgáltatója, szakértelmével és tudományos hátterével támogatta a konferenciát. Kiemelten fontos számunkra a megelőzés, és elkötelezettek vagyunk abban, hogy a legmodernebb eszközökkel támogassuk az egészségmegőrzést. A rendezvénnyel az a célunk, hogy a sport, tudomány, egészségügy és életmód szinergiái révén egy olyan átfogó tudást adjunk, ami integrálja az egészséges életmód alapjait – a mozgást, étkezést, pihenést, a táplálékkiegészítést és a diagnosztikát” – tette hozzá Póda Tamás, a SYNLAB kereskedelmi és marketingigazgatója.

