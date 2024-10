Nagyon fontos időszak jön több tízezer magyarnak: sokaknak kell orvoshoz menni, komoly bajt előzhetnek meg

Mivel a nyári erős napsugárzás nem tesz jót egy friss műtéti hegnek és a sebgyógyulást is nehezíti, ezért az előttünk álló őszi-téli hónapokban jön el a tervezhető bőrgyógyászati beavatkozások ideje. Ilyenkor érdemes levetetni például a zavaró anyajegyeket, szemölcsöket – javasolja a Semmelweis Egyetem szakértője.

Dr. Holló Péter, a Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika igazgatója kiemeli: a bőrgyógyászok felvilágosító, figyelemfelkelő munkájának köszönhetően az egészségtudatos emberek zöme ma már évszaktól függetlenül tudja, hogy vannak olyan bőrelváltozások, amelyekkel nem szabad várni.

Ám amikor megelőzési céllal szeretne valaki egy anyajegyet levetetni, mert az például rossz helyen van, sérülésnek van kitéve, vagy csak zavarja a viselőjét, az effajta kisebb műtéteket célszerű a most következő őszi, téli, vagy akár a koratavaszi időszakra ütemezni.

Sem egy friss sebbel, sem varratokkal nem javasolt napra menni, mivel a heg ilyenkor nem gyógyul szépen, de akár be is gyulladhat. Tehát most jön az az időszak, amikor egy halasztható, nem sürgős beavatkozást el lehet végezni

– mondja dr. Holló Péter.

A klinikaigazgató rögtön hozzáteszi, ez természetesen nem azt jelenti, hogy ha valaki nyáron jelentkezik egy gyanús vagy rosszindulatú növedékkel, akkor azt nem kezelik. Sőt, amikor az emberek strandra járnak, testfelületük nagy része fedetlen, jobban feltűnik, ami máskor a ruha alatt rejtve marad. A daganatgyanús vagy már igazoltan rosszindulatú elváltozásokat tehát a lehető leggyorsabban, akár nyáron is eltávolítják.

Ugyanakkor az előttünk álló hideg hónapokban is – amikor testünket több réteg ruha fedi – nagyon fontos az önvizsgálat. A bőronkológus azt tanácsolja, havonta érdemes a bőrt átnézni, és a meglévő anyajegyeket megfigyelni, illetve ellenőrizni, hogy nem tűnt-e fel új elváltozás.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Ha pedig egy korábban már észrevett anyajegy színe, alakja, szimmetriája, pigmentációja megváltozik, esetleg kiemelkedővé válik, kisebesedik, vagy a korábban ép bőrön jelentkezik valamilyen gyanús elváltozás, ezeket a lehető leggyorsabban meg kell mutatni egy szakembernek, aki el tudja dönteni, hogy igényel-e bármilyen beavatkozást.

Ha pedig a nyári vakáció során a napozástól előjött bőrtünet, esetleg seb, folt még most ősszel is látható a bőrön, nem múlik el, esetleg növekszik, az mindenképpen figyelmet érdemel

– emeli ki dr. Holló Péter.