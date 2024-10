Döbbenetes mi derült ki a fekete konyhai eszközökről: ha ilyened van, inkább dobd ki

Egy új tanulmány riasztó eredményeket tárt fel a fekete műanyagok égésgátló-tartalmával kapcsolatban. A kutatás szerint a gyermekjátékokban, ételhordó edényekben, konyhai eszközökben és élelmiszerüzletekben használt fekete színű műanyagok veszélyes mennyiségű mérgező égésgátlót tartalmazhatnak, amelyek az elektronikus hulladékok újrahasznosítása során kerülhetnek a termékekbe- számolt be a CNN.

A Toxic-Free Future környezetvédelmi szervezet és az amszterdami Vrije Universiteit Élet és Környezet Intézete által végzett kutatás eredményeit a Chemosphere című folyóiratban tették közzé. A tanulmány vezető szerzője, Megan Liu szerint a vizsgált termékek közül a gyermekek által használt fekete műanyag kalózpiramis-gyöngyökben találták a legmagasabb égésgátló-koncentrációt.

"Az a bizonyos termék 22 800 ppm összes égésgátlót tartalmazott - ez majdnem 3%-os tömegarányt jelent" - nyilatkozta Liu. A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy a gyerekek gyakran több napon keresztül játszanak ugyanazokkal a játékokkal, ami növeli az expozíció kockázatát.

A kutatók szerint a fogyasztási cikkekben talált legveszélyesebb égésgátló anyagok megegyeznek azokkal, amelyeket a televíziók és más elektronikus eszközök burkolataiban használnak. Liu szerint ez arra utal, hogy a szennyeződés az elektronikai hulladékok nem megfelelő újrahasznosítása során következhet be.

A tanulmány egyik legaggasztóbb felfedezése egy fekete műanyag szusitálcához kapcsolódik, amelyben 11 900 ppm (a ppm jelentése „pars per million”, egy olyan érték, amely meghatározza a részecskék számát összesen 1 millió részecskében) dekabróm-difenil-étert (decaBDE) találtak. Ez az égésgátló a polibrómozott difenil-éterek (PBDE) osztályába tartozik, amelyeket korábban összefüggésbe hoztak különböző egészségügyi problémákkal, köztük rákos megbetegedésekkel.

Linda Birnbaum toxikológus, a Nemzeti Környezetegészségügyi Tudományos Intézet és a Nemzeti Toxikológiai Program korábbi igazgatója aggodalmát fejezte ki a felfedezésekkel kapcsolatban. "Különösen aggasztó volt, hogy olyan retardánsokat találtak, amelyeket már nem szabadna használni" - mondta Birnbaum, aki nem vett részt a tanulmányban.

Az Amerikai Kémiai Tanács szerint az égésgátló anyagok használata az elektronikus eszközökben hozzájárul a tűzesetek megelőzéséhez. Az iparági szervezet, a North American Flame Retardant Alliance (NAFRA) azonban kritizálta a tanulmányt, mondván, hogy az nem veszi figyelembe a tényleges expozíciós szinteket és útvonalakat.

A szakértők szerint a fogyasztók több módon is csökkenthetik az égésgátló anyagoknak való kitettségüket. Liu azt javasolja, hogy cseréljék le a műanyag konyhai eszközöket rozsdamentes acélra, és kerüljék a fekete műanyag használatát élelmiszerekkel érintkező felületeken. Birnbaum hozzátette, hogy az ételt azonnal át kell helyezni üveg, rozsdamentes acél vagy kerámia edénybe a fekete műanyag tárolókból.

A tanulmány rávilágít arra, hogy szükség van olyan kormányzati és vállalati politikára, amely korlátozza a káros vegyi anyagok, köztük az égésgátlók használatát. Liu szerint ez elengedhetetlen ahhoz, hogy biztonságosan újrahasznosíthassuk a tárgyakat anélkül, hogy aggódnunk kellene a vegyi szennyeződés és az egészségünk miatt.

