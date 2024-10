Súlyos, ami most kiderült a legelterjedtebb COVID-vakcinákról: minden borul, amit eddig tudtunk?

Beköszöntött a légúti vírusok szezonja, és az egészségügyi szakemberek szerint október a legalkalmasabb időszak a védőoltások beadására. A covid mellett az influenza elleni oltásokat is érdemes lehet felvenni, és bár a szezon csúcspontja általában december és március között van, az őszi oltás egész szezonban védelmet nyújthat - írta a CNN.

Janet Hamilton, az Állami és Területi Járványügyi Tanács ügyvezető igazgatója elmondta: "Még mindig próbáljuk pontosan megérteni, hogy milyen lesz az új, normális légúti megbetegedési szezonunk, de már most is sok helyen az országban nagy légúti megbetegedési aktivitást látunk." Hozzátette: "A magyarországi és az országos szinten is fontos, hogy az emberiséget a jövőben is megismertessük: "Nagyon bátorítanám az embereket, hogy minél hamarabb oltassák be magukat."

Az Egyesült Államok Betegségellenőrzési és Megelőzési Központjainak (CDC) előrejelzése szerint az idei szezon hasonló lehet a tavalyihoz, amikor a csúcsponton 100 000 emberre több mint 20 kórházi kezelés jutott hetente. A CDC adatai szerint a 2023-24-es szezonban legalább 200 gyermek áll meg influenzában, ami magasabb, mint bármely korábbi évben.

Hamilton kiemelte: "Az őszi légzőszervi megbetegedések elleni vakcinák tényleg megváltoztatják a helyzetet. Csodálatos módon korlátozzák a súlyos fertőzéseket, távol tartanak a kórháztól, valamint segítenek abban, hogy a lehető legrövidebb legyen az idő, amíg az ember beteg vagy távol van a munkahelyétől."

A CDC ajánlása szerint minden 6 hónapos és annál idősebb személy kapjon Covid-19 vakcinát. Az influenza elleni oltást szintén javasolják a 6 hónapos és idősebb korosztálynak. Az RSV elleni védőoltást minden 75 éves és idősebb felnőttnek ajánlják, valamint bizonyos kockázati csoportoknak 60 éves kor felett.