Orvosi mulasztás miatt halt meg egy bárányhimlős kisfiú: a szekszárdi kórház hazaküldte, pár nap múlva leállt a szíve

2019-ben néhány nap alatt meghalt egy 2,5 éves, bárányhimlős kisfiú. A szekszárdi kórházban az egyre rosszabb állapotban lévő gyermeknél több szükséges vizsgálatot nem végeztek el, kedden pedig hazaengedték, noha pénteken már leállt a szíve. A család pert indított a kórház ellen, amely nem vállalta a felelősséget, és azzal érvelt, hogy a szülők által követelt sérelemdíj túlzott. A bíróságok azonban a család javára döntöttek, amit a Kúria is megerősített. Az érintett orvosok azóta nem dolgoznak a kórházban, büntetőeljárás nem indult az ügyben.

Az első- és másodfokú bíróság után a Kúria is kimondta, hogy orvosi mulasztás miatt halt meg egy 2,5 éves, bárányhimlős fiú 2019-ben. A 24.hu szerint 2019. február 22. és március 1. között több orvos is kezelte a gyereket, de az orvosi szakvéleményekre alapozott bírósági ítéletek szerint ezek elégtelenek voltak: a kisfiú állapota folyamatosan romlott, de nem végezték el a szakma szabályainak megfelelő vizsgálatokat, ezt többször is elmulasztották. Egy magára hagyott, majd egy konferenciára távozni kényszerült rezidens pedig a többi között a torokfájás enyhítésére használt, vény nélkül kapható Tantum Verdével kezelte a súlyosan beteg gyereket.

A lap szerint a beperelt intézmény a szekszárdi Tolna Vármegyei Balassa János kórház volt, ahova az ügyeletes gyerekorvos küldte be a fiút. Az intézmény először hazaküldte, majd miután a szülők visszavitték, a jó általános állapotára hivatkozva az orvosok nem végezték el rajta az alapvető vizsgálatokat és kezeléseket sem.

A bíróság által felkért szakértő szerint a folyamatosan romló állapotú gyerek halála elkerülhető lett volna.

Az első- és a másodfokú bíróság, illetve a Kúria is erre az álláspontra jutott. A kisfiú egy hét alatt került súlyos állapotba: a gyerekorvos február 22-én, pénteken szövődményes bárányhimlőt és heveny légcsőgyulladást diagnosztizált. Hétfőn az orvos lázat és súlyos kiütéseket észlelt, kedden pedig a fiú állapota tovább romlott, hányt és lázas volt, így kórházi felvételt javasoltak, bár kezdetben hazaengedték. Végül visszakerült a kórházba, ahol különböző vizsgálatokat végeztek, infúziót kapott, de a láza miatt további megfigyelés alatt tartották.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Csütörtökön a fiú állapota délelőtt még kielégítőnek tűnt, de az édesanya később jelezte, hogy a gyerek túl sokat alszik. Ezt követően az orvos sokkos állapotot észlelt, a fiú oxigént kapott, de állapota tovább romlott. Este átszállították a pécsi gyerekklinikára, ahol bakteriális szepszist és többszervi elégtelenséget diagnosztizáltak. Péntek reggelre a helyzete kritikusra fordult, és bár negyven percen át próbálták újraéleszteni, nem sikerült megmenteni az életét.

A család azért indított pert, mert szerintük a kórház megsértette a teljes és egészséges családban éléshez fűződő jogukat. A Szekszárdi Törvényszék 2022. március 25-én hozott ítéletet, az apának 12 millió, az anyának 15 millió, a két gyereküknek pedig 3–3 millió forint sérelemdíjat ítélt meg. A kórház a sérelemdíj iránti igényt eltúlzottnak találta, szerintük sem kezelési hiányosság, sem mulasztás nem volt megállapítható, így jutott el az ügy a Kúriáig. A portálnak a családot képviselő ügyvéd, Balas Ákos azt nyilatkozta, a per az orvosi műhiba perek kategóriájába tartozik, így önmagában „tucatper”, a jelentősége abban van, hogy a kórház teljes, mulasztásos felelősségét állapította meg a bíróság a szakvélemény alapján. Az Országos Kórházi Főigazgatóság szerint már egyik orvos sem dolgozik a kórházban. Az ügyben büntetőeljárás nem indult.