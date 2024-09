Magyarok tízezrei szenvednek ebben a súlyos betegségben: rengetegen nem is tudnak róla

Világszerte milliókat, a gyerekek 15-20, a felnőttek 3-10 százalékát érinti az atópiás dermatitisz, a bőr egyik leggyakoribb krónikus gyulladásos betegsége - olvasható a Magyar Dermatológiai Társulat közleményében. A komoly közegészségügyi kihívást jelentő betegség világnapján a szakemberek arra hívják fel a figyelmet, hogy a bőrbetegség a tünetei miatt a mentális egészséget is rendkívüli módon befolyásolja, ugyanakkor a tünetek kezelhetők. A Magyar Dermatológiai Társulat arra hívja fel a figyelmet, hogy az érintettek száma még magasabb is lehet, mert sok a diagnosztizálatlan beteg.

Az atópiás dermatitisz (AD), amelyet gyakran atópiás ekcémaként is emlegetnek, a bőr egyik leggyakoribb krónikus gyulladásos betegsége. Világszerte emberek millióit érinti, és az előfordulási aránya az elmúlt évtizedekben jelentősen növekedett, különösen a fejlett országokban.

Minden ötödik gyerek érintett lehet

A gyerekek 15-20%-át, míg a felnőttek 3-10%-át érinti, ez komoly közegészségügyi kihívást jelent. A betegek száma azonban valójában nagyobb is lehet, mivel sokan nem ismerik fel az AD-t. Pedig a betegség nemcsak a bőrt, hanem a mentális egészséget is befolyásolja, így különösen fontos, hogy a közvélemény megfelelő információval rendelkezzen az AD felismeréséről és kezeléséről.

Tünetek és kihívások

Legjellemzőbb tünetei közé tartozik a száraz bőr, a viszketés és a bőr gyulladásos állapota. A betegség kialakulásában genetikai tényezők és az immunrendszer egyensúlyának felborulása játszanak szerepet, ezért jelenlegi ismereteink szerint nem megelőzhető. Azonban megfelelő kezelés mellett a tünetek jelentősen enyhíthetők, sőt akár teljesen meg is szűnhetnek. Az AD kezelése azonban szakszerű megközelítést igényel. Rendkívül fontos, hogy az érintettek időben felismerjék a betegséget és szakemberhez forduljanak.

Az atópiás dermatitisz kezelése összetett feladat, amely nemcsak a bőr állapotának, hanem az érintett személyek életminőségének teljeskörű javítására is irányul. Az AD nemcsak fizikai, hanem komoly pszichés terheket is ró az érintettekre, különösen gyerekkorban. A viszketés, a bőrszárazság és a gyulladásos tünetek folyamatos jelenléte komoly stresszforrást jelenthet, amely hosszú távon akár depresszióhoz is vezethet. Ezért elengedhetetlen, hogy a kezelés ne csak a bőrgyógyászati, hanem a pszichés állapotra is kiterjedjen

– mondja Dr. Csoma Zsanett Renáta egyetemi docens, a Magyar Dermatológiai Társulat főtitkára.

A gyerekek esetében az AD különböző életkorokban eltérő módon jelentkezhet. Az újszülötteknél és csecsemőknél az arcon, a fejbőrön, gyakran az egész testen jelentkeznek a tünetek, míg idősebb gyerekeknél a könyök, térd és fül mögötti hajlatokban alakulhat ki jellemzően a gyulladás. A gyerekek önbizalma csökkenhet, alvászavarokkal és tanulási nehézségekkel küzdhetnek, ami hosszú távon komoly hatással lehet a fejlődésükre.

A betegség kezelése

Az AD-t nem szabad csupán bőrbetegségként kezelni. Az érintettek életminőségének javítása érdekében szükséges a bőr állapotának rendszeres ellenőrzése, megfelelő hidratáló, zsírozó készítmények használata, valamint a pszichés állapot figyelemmel kísérése. A betegeket és a szülőket megfelelő életmódbeli tanácsokkal is fontos ellátni

- hangsúlyozza az orvos.

Fontosnak tartja kiemelni, hogy az AD és az ételallergia két különálló betegség. Bár az AD-s betegek esetében gyakran társul ételallergia a betegséghez, ez nem oka, hanem következménye lehet a bőrgyulladásnak. A diétás korlátozások csak igazolt allergiák esetén indokoltak, és mindig szakemberrel kell egyeztetni őket.

Az AD esetén kiemelkedő szerepet játszik a megfelelő öltözködés is. A bőr védőrétegének gyengesége miatt az érintetteknek különösen figyelniük kell arra, hogy olyan ruházatot válasszanak, amely nem irritálja a bőrt. A pamut alapú, kényelmes, jól szellőző ruhák viselése, valamint a túlzott izzadás elkerülése segíthet a tünetek csökkentésében.

Az AD manifesztálódását „atópiás menetelés” részeként is szokták emlegetni, mivel az atópiás betegségek – mint például az asztma és az allergiás szénanátha – gyakran egymást követve alakulnak ki az életkor előrehaladtával. Minél súlyosabb az AD, annál nagyobb az esélye a további allergiás megbetegedések kialakulásának. Ezért rendkívül fontos a betegség időben történő felismerése és megfelelő kezelése, hogy az érintettek életminősége ne romoljon tovább.

Az atópiás dermatitisz kezelése tehát nemcsak a bőr állapotának javítására, hanem az érintettek teljeskörű életminőségének javítására is irányul. Az időben történő felismerés és a megfelelő kezelés kulcsfontosságú ahhoz, hogy az AD-t kontroll alatt tarthassuk, és az érintettek életminősége megfelelő legyen.