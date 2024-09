Örökre megváltozhat a gyógyszervásárlás Magyarországon: mi lesz így a patikákkal?

Teljesen átalakíthatják a hazai gyógyszer- és drogériapiacot a gyógyszerautomaták, amelyekből jelenleg két, kísérleti készülék működik. Hamarosan reneteg létesülhet ezekből Magyarországon, ami megreformálhatná a gyógyszerkereskedelmet.

A MedyBox automaták kizárólagos forgalmazója, az IMG Csoporthoz tartozó Pegasus Informatikai Kft. szerint fontos társadalmi szempontból, hogy a gyógyszerautomatákkal olyan kistelepülésekre is elvihetnek bizonyos patikai termékeket, ahol jelenleg nem éri meg gyógyszertárat fenntartani.

Ezzel párhuzamosan a meglévő gyógyszertárak költséghatékonysága is nőhet, valamint az elérhető termékek esetében 24 órás nyitvatartást jelenthet. Külföldön már vannak sikeres példák erre, ahol a sürgős esetekben éjjel és hétvégén is elérhető készítmények, valamint az intim termékek (például női higiéniai termékek vásárlása) miatt népszerűek az automaták. Idehaza azonban a szigorú szabályozás miatt erősen korlátozott az értékesíthető termékek köre, jóllehet a technológia már készen állna arra, hogy az automaták teljeskörű és biztonságos ellátást nyújtsanak.

A gyógyszertári szolgáltatások modernizálását és a patikai termékek elérhetőségének bővítését jelentheti a hazai gyógyszerautomaták elterjedése, amely egyben teljesen át is alakíthatja a hazai piacot. Ezek az automaták új szintre emelhetik a gyógyszerek, illetve a gyógyhatású készítmények hozzáférhetőségét és kiszolgálását, lehetővé téve a betegek számára, hogy a nap 24 órájában, a hét minden napján hozzájussanak a szükséges gyógyszerekhez, még a hagyományos nyitvatartási időn kívül is.

Fontos szempont az is, hogy az alacsonyabb költségek mellett fenntartható automaták olyan térségekben is elérhetőek lehetnek a közeljövőben, ahol jelenleg nem éri meg patikát üzemeltetni, így jelentősen javulhat a kistelepülések ellátása: ezt a társadalmi aspektust ismerte fel a MedyBox automatákat forgalmazó társaság. Az IMG Csoporthoz tartozó Pegasus Informatikai Kft. szerint az automaták a mai gyorsuló világ kereskedelmi trendjeire és vásárlói elvárásaira immár a gyógyszerkereskedelemben is megoldást adhatnak.

Az automaták diszkrét vásárlási lehetőséget biztosítanak bizonyos termékek esetén, mint például óvszer vagy intim higiéniai termékek, melyek esetében a vásárlók nem szívesen fordulnak személyesen a gyógyszerészekhez. Ez a megoldás többek között külföldön, például Olaszországban és Nagy-Britanniában is működik, ahol az automatizált rendszerek nagy népszerűségnek örvendenek.

A gyógyszerautomaták bevezetése nem veszélyezteti a patikák működését. Ellenkezőleg: jelentős előnyökkel jár a gyógyszertárak számára, beleértve a hatékonyság növelését, a költségek csökkentését, nemcsak új szolgáltatást, hanem lényegében egy új értékesítési csatornát nyitva számukra a betegbiztonság szempontjainak messzemenő érvényesítésével

- mondta el a Pegasus Informatikai Kft. ügyvezető igazgatója.

Majd hozzáfűzte, hogy az automaták üzemeltetésének lehetősége nyitott a gyógyszertárak számára. A cég jelenleg két automatát működtet pilot jelleggel, és az így szerzett tapasztalatok alapján később döntenek a további készülékek telepítéséről. Az ügyvezető hozzátette ugyanakkor, hogy Magyarországon a jelenlegi szabályozás erősen korlátozza, hogy milyen típusú gyógyszerek és gyógyhatású készítmények értékesíthetők automatákon keresztül.

A magyar szabályozás három fő gyógyszerkategóriát különböztet meg:

Vényköteles gyógyszerek: ezek csak orvos által felírt vényre, gyógyszertári személyzet által adhatók ki, és szükséges a beteg személyes azonosítása, amit az aláírás igazol.

OTC (over-the-counter) termékek: ezek vény nélkül kaphatók, de a gyógyszerészek közvetlen ellenőrzésével történik az átadásuk. Ide tartoznak például fájdalomcsillapítók és köhögés elleni szerek, melyek szabadon nem vehetők le a polcról.

Szabadon forgalmazható gyógyhatású készítmények: ide tartoznak például a tápszerek, vitaminok, gyógyteák vagy higiéniai termékek. Ezeket bárki megvásárolhatja akár drogériákban is, és ezek az egyetlen olyan termékek, amelyeket jelenleg az automatákban is elérhetővé lehet tenni.

Ezen kategóriák közül a jelenlegi szabályozás értelmében csak az utolsó, tehát a gyógyhatású készítmények és drogériacikkek értékesíthetők automatákból. A másik két kategória értékesítése technológiai értelemben ma már biztonságosan megoldható lenne, ám a jogszabályok erre ma nem adnak lehetőséget

– mondta el az ügyvezető igazgató, aki szerint akár a későbbiekben vényköteles gyógyszerek különleges tárolása, a betegek azonosítása és a megfelelő gyógyszer kiadása is precíz módon lehetséges technikai értelemben.

Hozzátette: „Összességében az automatizált gyógyszerforgalmazásnak Magyarországon is lenne létjogosultsága, különösen a kisebb településeken, ahol a gyógyszertári ellátás jelenleg hiányos. Azonban ennek teljeskörű megvalósításához szükség lenne a jogszabályok módosítására, első körben az OTC termékek automatizált értékesítésének engedélyezésére.”

Az újítás lehetővé teszi, hogy a gyógyszertárak hatékonyabban működjenek, miközben az ügyfelek gyorsabb és kényelmesebb szolgáltatásban részesülnek. A gyógyszerautomaták ugyanis a hagyományos értékesítéshez képest jelentős előnyökkel rendelkeznek: