Megszólalt az NNGYK: fontos vakcina vált hiánycikké, aggódhatnak a magyar szülők

Bár már száz éve visszaszorították védőoltásokkal, most megint egyre gyorsabban terjed itthon a szamárköhögés. A bajokat tetézi, hogy a vakcinából nincs elég.

Gyors ütemben terjed Magyarországon is a szamárköhögés, több más európai országhoz hasonlóan. A csecsemők (2 hónaposan) és gyerekek (6 éves és 11 éves korban emlékeztető oltásként) a fertőzés megelőzése érdekében a kötelező védőoltási programok keretében kapják meg a vakcinát - írja a Portfolio. A legújabb javaslatok szerint érdemes bizonyos felnőtteknek is felvenni az oltást, azonban információink szerint országos hiánycikk a megfelelő vakcina.

A lap érdeklődésére a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) azt közölte, hogy már felvették a kapcsolatot az érintett gyártókkal, hogy a kötelező oltásokhoz biztosított oltóanyag mellett a gyógyszertárakban is legyen vakcina, amely receptre felírva megvásárolható. Korábban már a Portfolio is megírta, hogy a járvány terjedése azért is furcsa, mert az elmúlt évtizedekben a kötelező védőoltási programoknak köszönhetően sikeresen kiszorítottuk ezt a fertőző betegséget és hazánkban rendkívül magas, 98%-os az átoltottság.

