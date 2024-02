Nincs még vége: tovább hullanak a fejek a magyar kórházakban, ez állhat a háttérben

Népszava Link a vágólapra másolva

Folytatódik a 65. életévüket elért főigazgatók eltávolítása, miután decemberben mintegy két tucatnyi vezetőt állított fel egyik napról a másikra a belügyminiszter. Néhány nappal ezelőtt Flóris Istvánnal, a Budapesti dr. Manninger Jenő Baleseti Központ igazgatójával közölték minden előzmény nélkül, hogy február 12-i hatállyal ével felmentik posztjáról - írja a Népszava. A lap úgy tudja, a megbeszélésen gratuláltak neki születésnapja alkalmából, majd hozzátették, hogy akkor egyben fel is mentik a vezetői posztjáról. Bár nincs kihirdetett jogszabály, miszerint 65 év felett ne tölthetné be valaki vezetői posztját, már az év végi leváltások nagy többségét is azzal indokolták, hogy érintettek elérték a nyugdíjkorhatárt.

A baleseti intézet munkatársait kedden tájékoztatták egy rendkívüli vezetői értekezleten, írják, ahol kiderült az is, hogy az intézményvezetését ideiglenesen az orvosigazgatóra bízzák, akit a a rapid váltás miatt a szabadságáról hívtak vissza. A lap érdeklődött az OKFÖ hivatalától, hogy pontosan mi áll a leváltás hátterében, valamint arról is, ha általános szabállyá vált, hogy 65 év felett nem lehet intézményvezető, de választ még nem kaptak. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Flóris István traumatológus, sebész, ortopédiai szakorvos és egészségügyi menedzser 15 évig volt két év megszakítással a baleseti intézet első számú vezetője. Két évig az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetet vezette, onnan jött vissza a Fiumei útra 2022-ben. A lapnak nyilatkozó dolgozók a sok intézményi átalakulással járó zűrzavaros idők után úgy érezték, a baleseti intézet "hajója révbe ért", végre nyugodt körülmények között dolgozhatnak. Most ennek van vége - mondták. Velkey György, a Magyar Kórházszövetség elnöke a rapid kórházigazgató váltásokkal kapcsolatban korábban azt mondta: a kórházszövetséget is nagyon váratlanul és kellemetlenül érintette ez a döntés. Ha kérdezték volna, ő azt tanácsolta volna, hogy egy ilyen váltás semmiképpen ne előkészületlenül és semmiképpen ne az év elején történjék. A szakértő ugyan azt nem tartja túlságosan szerencsésnek, ha 80 év körüli kórházigazgatók vannak, de az emberi képességek nagyon különbözőek. EZ IS ÉRDEKELHET Embertelen küzdelem a magyar kórházakban: tovább nyúlnak a várólisták, minden hiába? 2024 elején ismét az látható, hogy nyúlik a várakozási idő, ez pedig jelentősen befolyásolja a magyar betegek életminőségét.

Címlapkép: Getty Images

