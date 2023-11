Magyarok tízezreit érinti ez a népbetegség: nem csak veszélyes, egy vagyonba kerül a gyógyulás

Magyarországon a cukorbetegség jelentős közegészségügyi probléma, aminek az előfordulási gyakorisága folyamatosan nő. Az egészségügyi ellátásban részesülő cukorbetegek számára kiemelt jelentőségű az orvosokkal való rendszeres konzultáció, a vércukorszint monitorozása, a diétás és életmód tanácsadás, valamint a szükséges gyógyszerek vagy inzulin adagolása. Az ezekkel járó költségek megterhelők lehetnek a betegek számára, de számíthatnak az államtól anyagi támogatásra. Azonban Egészségpénztári tagsággal az anyagi terhek tovább csökkenthetők, ugyanis ezen keresztül igénybe tudnak venni orvosi vizsgálatokat, vásárolhatnak vércukorszintmérőt és gyógyszereket is, és az erre fordított összeg egy részét vissza tudják igényelni adó-visszatérítés formájában.

A cukorbetegségnek, más néven diabétesznek két fő típusa van, az 1-es és a 2-es típusú. A 2-es típusú cukorbetegség népbetegség, a száz lakosra jutó betegek száma az elmúlt húsz évben megháromszorozódott Magyarországon is. Ez az egészségpénztári költésekben is megmutatkozik, az OTP Egészségpénztár eredményei alapján 2023-ban a diabetológiára fordított összegek aránya majdnem a duplájára nőtt 2022-hez képest. Idén csak a vércukorszintméréshez szükséges eszközökre több mint 18 millió forintot költöttek az érintett pénztártagok. Nálunk a 19 és 70 év közöttiek 8 százaléka érintett, azonban a betegség egyre gyakoribb gyerekeknél is, aminek a fő oka, hogy az elhízás is egyre számottevőbb körükben.

A diabétesz világnapja azért jött létre, hogy felhívja a figyelmet a megelőzés fontosságára. Elengedhetetlen, hogy az emberek tisztában legyenek a cukorbetegség tüneteivel, mivel a korai diagnózis és kezelés segíthet a szövődmények elkerülésében. A magyar állam is támogatja a diabétesz elleni küzdelmet, idén az 1-es típusú cukorbeteg gyermeket nevelők is megkapják az ápolási díjat és a gyermekek otthongondozási díját, valamint a közétkeztetés reformját is.

A cukorbetegség mindkét típusának ellenőrzése és kezelése jelentős anyagi terhet ró az érintettek számára. Az állami támogatáson túl további megoldást jelenthet az Egészségpénztár, amin keresztül nemcsak a szükséges orvosi vizsgálatokat vehetik igénybe - akár kedvezményes áron is -, hanem beszerezhetik a napi ellenőrzéshez szükséges eszközöket és gyógyszereket egyaránt. A tagok a saját vagy kedvezményezettként megjelölt családtagjaik részére befizetett összegek után ezen felül 20%-os adó-visszatérítést igényelhetnek, amelynek maximális összege évi 150 ezer forint.

Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a magyar lakosság egyre inkább tudatában van saját, illetve szerettei egészsége fontosságának. Így egyre többen és egyre nagyobb mértékben támaszkodnak az egészségpénztárak által kínált szolgáltatásokra és támogatásokra. Idén például kétszer annyian vették igénybe a diabetológiai szolgáltatásokat egészségpénztári számlájukon keresztül, mint tavaly. Bízunk benne, hogy ezzel támogatást nyújthatunk mindazoknak, akiknek élethosszig tartóan szükségük van ezekre a termékekre, úgy, hogy ezáltal az anyagi terheiket is csökkenteni tudjuk

– nyilatkozta Kovács Tamás Attila, az OTP Egészségpénztár ügyvezető igazgatója.