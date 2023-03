Vigyázat, ezek a hörghurut tünetei: mitől alakul ki a hörghurut, mennyi idő alatt gyógyul meg?

A hörghurut Magyarországon az egyik leggyakoribb légzőszervi megbetegedés, becslések szerint évente több százezer ember esik át rajta valamilyen náthajellegű vírus következményeképp, vagy irritatív anyag belégzésétől. Tudd meg, mi a hörghurut jelentése, mitől alakul ki a hörghurut és mennyi ideig tart a hörghurut! A hörghurut mennyi idő alatt gyógyul meg, hogyan történik a hörghurut kezelése?

Cikkünkben a hörghurut nevű gyakori légzőszervi megbetegedés kapcsán tájékoztatjuk olvasóinkat: milyen betegség a hörghurut, mik a hörghurut tünetei, a hörghurut meddig tart, avagy a hörghurut mennyi idő alatt gyógyul meg? Amellett, hogy megtudhatod, mi az a hörghurut és mitől alakul ki a hörghurut, azt is eláruljuk, hogy mennyi ideig tart a hörghurut, hogyan zajlik a hörghurut kezelése, és hogy hörghurut gyógyszer vény nélkül is kapható-e vagy mindenképp jelentkeznünk kell a hörghurut tüneteivel háziorvosunknál!

Mi a hörghurut?

A hörghurut, más néven hörgőgyulladás a tüdőben található hörgők nyálkahártyájának gyulladásos megbetegedése. A tüdőben a hörgők felelnek azért, hogy a szervben lerakódott szennyeződésektől megszabaduljunk, azonban, ha a nyálkahártya begyullad, nyáktúltermelődés következik be – ez irritálja a légutakat. Amikor a tüdő meg akar szabadulni a nyákos feleslegtől, hurutos köhögés, köpetürítés következik be, ami a hörghurut tünetei között a legjellegzetesebb.

A hörghurut mitől alakul ki?

A hörghurut okai közé soroljuk a légúti fertőzéseket (pl. influenza, koronavírus, RSV-vírus stb.), emellett a hörghurut kiváltó oka lehet még az irritatív anyagok belégzése – gondolunk ezalatt a dohányzásra és a szmogos levegőre, de a hörghurut rizikófaktorát növeli a sok stressz és az alultápláltság is.

Mik a hörghurut veszélyei?

Ha valakinél a hörghurut tartós alsó légúti betegségként két egymást követő évben is, 3 hónapnál hosszabb ideig fennáll, idült hörgőgyulladásról beszélhetünk. A hörghurut különféle súlyossági fokozatokban is jelentkezhet: az enyhe hörghurut tünetei lehetnek az egyszerű hurutos köhögés és a reggeli köpetürítés, de a későbbiekben, ha nem foglalkozunk a problémával, felléphet a nehézlégzés, a tüdőgyulladás és az oxigénhiányos állapot, illetve szívelégtelenség is.

Mik a hörghurut tünetei?

A hörghurut egy jellegzetes tüneteket produkáló betegség, felnőtteknél és gyerekeknél is köhögéssel történő köpetürítés, azaz hurutos köhögés formájában jelentkezik, de a sima köhögés, a sípoló vagy nehézlégzés és a láz is utalhat rá. Amennyiben a hörghurut tünetei közt az utóbbiak is előfordulnak, illetve, ha a hörghurut nem múlik, mindenképpen kérjük ki háziorvosunk tanácsát, mert lehetséges, hogy a hörghurut gyógyszeres kezelése válhat szükségessé.

Mennyi ideig tart a hörghurut?

Gyakori kérdés, hogy a hörghurut meddig tart, a hörghurut mennyi idő alatt gyógyul meg. A hörghurut általában néhány nap alatt elmúlik (lezajlik az influenza/náthajellegű megbetegedés, vagy megszűnik a hörghurutot kiváltó ingerlő tényező), azonban, ha a hörghurut lázzal jár és a tünetek nem csillapodnak egy hét után sem, ne késlekedjünk orvoshoz fordulni.

Hogyan történik a hörghurut kezelése?

Alapvetően a hörghurut magától elmúlik, azonban amennyiben a hörghurut súlyosabb tünetekkel jelentkezik, kezelőorvosunk antibiotikumkúrával segítheti a védekezést - ez bakteriális eredetű fertőzéseknél jelent megoldást. Amennyiben a hörghurut kiváltó oka vírusfertőzés (pl. koronavírus), akkor támogató kezelés formájában segítenek javítani a beteg közérzetét, mindemellett fontos, hogy kerüljük a hörghurutot ingerlő dohányzást és lehetőség szerint a szmogos levegő belégzését is.

A hörghurut kezelése házilag

Kimondottan hörghurut gyógyszer vény nélkül is kapható, ha a hörghurut kellemetlen tüneteit szeretnénk csökkenteni. Erre a célra szedjünk köptetőt, kiváló természetes gyógyszer a lándzsás útifűből készült szirup, emellett ajánljuk a kamillás gőzölést és az eukaliptuszos mellkasbekenőt is. Hörghurut esetén ügyeljünk a bőséges folyadékbevitelre, fogyasszunk minél több meleg teát, kerüljük a fizikai megerőltetést és pihenjünk sokat. Fertőző betegség gyanúja esetén ne menjünk közösségbe!