Kiderült a nagy fejfájás-titok: milliók ébredhetnek kegyetlen tünetekkel a napokban, ez áll a háttérben

Felmelegedés, majd újra hidegfront találja meg Magyarországot a következő napokban és hetekben, vagyis gyors egymásutánban több alkalommal is fel kell készüniük az időjárási változásra érzékeny magyaroknak a fejfájós, ingerültebb napokra. A Pénzcentrumnak nyilatkozó szakértők szerint a magyarok felkészültek a frontváltozás hatásaira, persze ettől még nem viselik könnyebben.

Jelentős változás áll be az időjárásban a hétvégén: az előrejelzések szerint akár 15 fok is lehet az ország területén. Mivel azonban az utóbbi heteken jellemzően az ilyenkor megszokott és normális hideg téli időjárás jellemezte, a hirtelen felmelegedés sok embernek okozhat fejfájást - szó szerint. Megkérdeztünk szakértőket arról, hogy milyen tünetekkel kell számolni, valamint milyen gyógyszerekért indul ilyenkor roham a gyógyszertárakba - ha egyáltalán indul.

Meleg-, aztán hidegfront

Az idősebbek nehezebben bírják a frontváltozásokat, de ettől még nincsen statisztikai anomália arra, hogy kire veszélyesebbek az időjárási frontok - mondta lapunk kérdésére Pintér Ferenc meteogyógyász. Szerinte sokkal inkább közös élettani hatásokat lehet felsorolni, például a fejfájás mellett nyomottnak érezhetjük magunkat, ingerlékenyebbek is lehetünk - és rengeteg ember tudatában sincs annak, hogy ezt nála éppen a front okozza.

Mindenkire egyénileg hatnak a frontváltozások, ahogy a mostani felmelegedésre is, de most már sokkal inkább az ismét hazánk felé közelítő hidegfrontra érdemes figyelni. Statisztikailag ma már egyáltalán nem jelenthető ki, hogy csak az idősebbek vagy akár a gyerekek lennének komolyabb veszélyben. Itt sokkal inkább az a lényeges, hogy ha valaki fáradékonynak, stresszesnek érzi magát, vagy migrénes fejfájása van, akkor érdemes lehet kivizsgáltatnia magát - sokan úgy szenvednek akár évekig frontérzékenységtől, hogy nem is tudják, hogy panaszaiknak ez az oka

- mondta a Pénzcentrumnak Pintér Ferenc meteogyógyász, a Meteo Klinika igazgatója.

Felkészültünk a frontra

Nincs roham a gyógyszertárakban, amikor valamilyen front van az országban: aki ugyanis tudja, hogy érzékeny az időjárás változásaira, az felkészül előre - ezt már Dobson Szabolcs gyógyszerészeti szakember mondja.

Aki adott ideje küzd frontérzékenységgel, annak azért van egy kis házi patikája, vagyis mindig felkészülten várja az ilyen fronthatásokat. A legjellemzőbb természetesen a fájdalomcsillapítók, a vény nélküli változatból, de mindenkinek az egyéni preferenciája, hogy melyiket használja, hiszen az egy hosszú tapasztalás, hogy melyik a leginkább hatásos, ha front okozta migrénes fejfájással küzd az illető. Van, aki az ibuprofenes hatóanyagúra esküszik, másnak egy más összetevőjű gyógyszer jön be, nem vagyunk egyformák. Olyan is előfordul viszont, hogy valaki nincs tisztában az adott fájdalomcsillapító negatív hatásaival, illetve allergiás is lehet egy összetevőre, csak akár nem is tud róla

- mondta lapunk érdeklődésére Dobson Szabolcs. Hozzátette, hogy a magyaroknál sajnos olyannyira bejött a kényelmi szolgáltatás, hogy lehetetlen időpontokban is képesek telefonálni.

Baj akkor van, ha valakinek hajnali három órakor jut eszébe, hogy szüksége lenne valamilyen gyógyszerre, felcsönget egy ismerős gyógyszerészt, aki pedig hiába nem lenne ügyeletes, be fog menni - és általában vagy megunja a fejfájós beteg a várakozást, vagy kiderül, hogy a recept, melyet be akar váltani, hónapokkal ezelőtt lejárt - erre az esetre is volt már példa. De a lényeg: statisztikai összefüggést nem tudok felállítani a front és a kereslet között, és szerintem nincs is ilyen

- mondta a Pénzcentrumnak a gyógyszerész.